Von Karin Katzenberger-Ruf

"BUGA" - vom Bahnhof Heilbronn muss man mit Blick auf den Boden eigentlich nur den vier Buchstaben - die Abkürzung für "Bundesgartenschau" - folgen, um an den Eingang in der Innenstadt zu gelangen. Der Weg dorthin dauert etwa eine Viertelstunde und schon ist man mittendrin in einer blühenden Landschaft mit viel Wasser. Zwischen Alt-Neckar, Floßhafen und Karlssee hat das Gelände viele Facetten. Die Wasserspiele am See sind ein Augen- und Ohrenschmaus und natürlich ein beliebtes Fotomotiv, auch vom "Höhenweg" aus.

Hintergrund Name: Bundesgartenschau Heilbronn

Lage: Im Stadtgebiet zwischen Neckar-Altarm und Neckarkanal

Besonderheiten: tägliches Aktionsprogramm, schönes Gelände samt Alt-Neckar

Öffnungszeiten: bis 6. Oktober täglich 9 bis 19.30 Uhr

Eintritt: 23 Euro für Erwachsene, ab 8 Euro für Ermäßigte. [+] Lesen Sie mehr Name: Bundesgartenschau Heilbronn

Mit Der Rutsche von dort nach unten? Das geht! Die BUGA ist auch ein herrliches Areal für Kinder und Jugendliche. Es gibt einen Strandspielplatz, Baden im See ist allerdings nicht erlaubt. Dafür ist Radschlagen auf der "Wassertreppe" nicht verboten. Drei sportliche Mädchen probieren das am Zufluss vom Karlssee in den Alt-Neckar einfach mal aus und es sieht richtig gut aus. Die gelungenen Leibesübungen werden auch vom Publikum des Passagierschiffs gewürdigt, das auf den BUGA-Wasserstraßen unterwegs ist. An den Anlegestellen anstehen, einsteigen, mitfahren lautet die Devise. Die Fahrt mit dem Schiff ist im Eintrittspreis enthalten.

Im Idealfall landet man nach dem Ausstieg in einem Getreidefeld zwischen alten Sorten wie Dinkel und Emmer und nimmt sich die Zeit, mal genauer hinzuschauen, aus was unser tägliches Brot gemacht wird. Ein Herr findet, die Ähren seien ein wunderschönes Fotomotiv. Den Gemüsegarten will er ebenfalls genauer unter die Lupe nehmen. Der Kakteengarten ist da nochmals eine ganz andere Nummer und ein ganzes Stück entfernt. Auch Modelleisenbahnen fahren auf dem BUGA-Gelände durch Wüstenlandschaften.

Das Kätchen von Heilbronn

Natürlich begegnet man zwischen duftenden Rosen dem "Kätchen von Heilbronn", wenn auch nur als Skulptur. Oder doch lieber in den Salzgarten? Das ist eine Option in einer Region mit Salzbergwerk. Die Schifffahrt spielte in der Stadt am Neckar natürlich ebenfalls eine große Rolle und ist vorbildlich dokumentiert. Dies auch durch Funde in jüngster Zeit. Der rostige Anker aus dem ehemaligen Winterhafen gehört dazu.

Wo Wasser ist, gibt es auch blühende Dünenlandschaften - mit Strandkörben.

Wer das BUGA-Gelände vom Eingang Innenstadt aus betritt, hat zunächst mal die "schwebende Baumschule" auf einer Brücke im Blick. Die Blümchen am Brückengeländer sind da eher Beiwerk, aber sehr schön anzuschauen. Der "Hafenschlepper", Jahrgang 1910, wird bei einem Rundgang von dieser Richtung aus ebenfalls Beachtung finden. Nur startet das Schiff lediglich für Sonderfahrten. Doch die Kapitäne an Bord erzählen gern vom Schiff mit dem Namen "Stadt Heilbronn". Bis zu ihrer Pensionierung war die "alte Dame" dort im Einsatz. Das Schiff ankert neben der großen "Trauweide", unter der gerne Hochzeiten gefeiert werden. Die Trauerweide gehört zum alten Baumbestand auf dem Gelände, in das ansonsten moderner Wohnungsbau Einzug gehalten hat.

Dass ein BUGA-Areal schon während der Ausstellung bewohnt wird, ist bislang einmalig. Genau wie die Bewohner, die dieses Experiment wagten. Weil die BUGA in Heilbronn im wahren Wortsinn so nahe am Wasser gebaut ist, weht auch an heißen Tagen ein angenehmes Lüftchen. In der Kakteenlandschaft oder inmitten des "Baumhoros-kops" braucht es allerdings schon etwas Durchhaltevermögen. Zumindest das Horoskop keltischen Ursprung will genauer gelesen werden.