Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Zwischen Forst- und Verkehrsministerium gab es zuletzt ordentlich Streit. Der Grund: Die Verkehrsexperten haben eine pauschale Fahrgenehmigung für schwere Holztransporte nicht mehr verlängert. Forstminister Peter Hauk (CDU) sah den Abtransport von Schadholz gefährdet. Im RNZ-Interview erläutert Uwe Lahl (69), Ministerialdirektor im Ministerium für Verkehr, seine Sicht auf den Konflikt.

Uwe Lahl, Ministerialdirektor im Landesverkehrsministerium. Foto: Berger/zg)

Herr Lahl, 515 Brücken-Bauwerke bekommen keine Ausnahmegenehmigung mehr für Holztransporte mit mehr als 40 Tonnen. Forstminister Peter Hauk nennt das eine "übergroße Zahl". Stimmt das so?

Nein. Man muss die Zahl in Relation sehen. Es sind 4,4 Prozent der Brückenbauwerke, die wir im Land haben – an Autobahnen, Bundesstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen. Die Gemeindestraßen sind noch nicht dabei. Von diesen rund 12.000 Bauwerken sind bis auf 515 alle freigegeben. Diese 4,4 Prozent haben nach unseren Berechnungen ein statisches Defizit. Da können wir die Ausnahmegenehmigung nicht erteilen.

Auch die 4,4 Prozent scheinen ja für die Waldbesitzer ein Problem zu sein. Lässt sich das lösen?

Nach den üblichen Umgangsformen zwischen Ministerien würde man jetzt von Seiten des Forstministeriums prüfen, ob es einzelne Bauwerke gibt, die man unbedingt noch zusätzlich braucht. Es kann ja durchaus sein, dass einzelne so unglücklich liegen, dass man nicht aus dem Wald herauskommt. Darüber können wir gerne einzelfallbezogen vernünftig reden. Das habe ich auch am Freitagmorgen mit meiner Amtskollegin im Forstministerium so besprochen.

Wieso gibt es denn jetzt überhaupt diese lange "Negativliste" – vorher gab es die Beschränkung doch nicht.

Die pauschale Befreiung für die 44 Tonnen, die bisher galt, können wir nicht dauerhaft verlängern. Wir haben das schon drei Mal getan. Jedes Mal hieß es, das sei letztmalig. Nachdem das nicht geklappt hat, gehen wir davon aus, dass wir für einen längeren Zeitraum Probleme mit übergewichtigen Holztransporten haben werden. Deswegen sind wir dazu übergegangen, dem Landwirtschaftsminister Angebote zu machen, wie man eine Befreiung weiterhin hinbekommen kann.

Welche Angebote gab es?

Zuerst haben wir gesagt: Nennt uns die Korridore, die ihr braucht. Dann prüfen wir, was geht. Das hat nicht geklappt, weil das Landwirtschaftsministerium uns keine Trassen nennen konnte. Jetzt haben wir, abgesegnet vom Koalitionsausschuss, ganz konkret im Einzelfall die Brücken ermittelt, die ein Problem haben mit diesen Transporten. Innerhalb von kurzer Zeit wurde jede einzelne Brücke von den 12.000 mit ihrer Statik durchgerechnet. Da hat man gesehen, welche Brücken mit der Belastung zurechtkommen und welche Probleme bekommen. Diese 515 Brücken sind jetzt identifiziert.

Im Klartext heißt das: Erstmals liegt jetzt die Liste von Brücken vor, bei denen auch bisher schon die Freigabe für 44-Tonner riskant war?

Meine Experten sagen mir, dass die Brücken nicht zusammenkrachen werden. Wir haben hier kein Genua-Problem. Aber wenn wir weiter die Nutzung Monate um Monate verlängern, dann gehen diese schwachen Brücken uns nach und nach kaputt. Stahlbetonbrücken aus den 50ern und 60ern sind statisch ja ganz anders ausgelegt als heutige Bauwerke. Sie stammen aus einer Zeit, wo man mit solchen Lasten nicht gefahren ist.

Sie halten aber 44 Tonnen aus?

Ja, sie halten die 44 Tonnen aus. Aber mit jeder Tonne zusätzlich, mehr als 40 Tonnen, nimmt die Schädigung exponentiell zu. Davor müssen wir diese 500 Brücken schützen.

Demnach sind 4 Tonnen angesichts der Gesamtmasse keine Kleinigkeit, wie man denken könnte?

So ist es. Die Schäden steigen exponentiell. Umgekehrt kann man das Argument ja auch umdrehen: Zwei Stämme weniger, und das ganze Gespann kann fahren. Das verbieten wir ja nicht.

Gemeindestraßen sind noch nicht erfasst und deren Brücken also noch nicht freigegeben. Was kommt da noch nach?

Es gibt noch viele Tausend Gemeindebrücken, die wir nicht erfasst haben. Wir haben mit dem Städte- und Gemeindebund gesprochen, ob sie auch eine Liste vorlegen können, welche Brücken zu schützen sind. Dann würden wir diese Liste ähnliche wie unsere Schutz-Liste in einem Erlass herausgeben. Die Gemeinden konnten verständlicherweise nicht so schnell sein, weil sie nicht über einen präsenten Datenbestand zu ihren Brücken wie wir verfügen. Deshalb haben wir sie in unserem Erlass nicht pauschal freigeben können.

Wie soll es in diesem Bereich weitergehen?

Bis zum 21. September sollen die Gemeinden uns rückmelden, welche Brücken wir schützen sollen. Wenn es keine Rückmeldung gibt, gehen wir davon aus, dass alle Brücken der Gemeinden frei sind. Bis dahin gilt: Wenn Gemeinde- und Städtetag, um deren Eigentum es ja geht, uns einen Brief schreiben, dass sie ihre Brücken freigeben wollen, dann dauert es einen Tag – und wir haben das umgesetzt.

Stehen die 515 Brücken, die Sie nicht freigeben konnten, jetzt auch prioritär auf einer Sanierungsliste?

Wir sanieren laufend Brücken. Und wir sanieren Brücken auch schnell. Im Rahmen der laufenden Sanierungsprogramme können wir auch die Brücken, die jetzt dringend gebraucht werden, vorziehen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir im Einzelfall die Brücke jetzt schon freigeben, wenn absehbar ist, dass sie in drei Jahren saniert wird. Die Experten müssen nur bestätigen können, dass die Brücke so lange hält, auch mit 44-Tonnern. Aber da muss das Landwirtschaftsministerium Butter bei die Fische geben.

Bei allem, was Sie jetzt ausgeführt haben: Verstehen Sie trotzdem, warum Forstminister und Verbände aktuell so alarmiert sind?

Ich sehe die Dramatik. Aber wir sprechen doch nicht nur über Beton, sondern über Vermögen: Eine kleine Brücke hat einen Vermögenswert von über einer halben Million Euro. Es geht insgesamt um Landeseigentum im Wert von vielen Milliarden. Wir müssen pfleglich mit unserem Eigentum umgehen – das sollte jeder nachvollziehen können, der Privateigentum hat. Unser Bemühen da zu diskreditieren, ist nicht besonders hilfreich.