Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Obst- und Weinbauern in Baden-Württemberg erhalten von 2020 an Landeshilfe bei Versicherungen gegen Frost, Sturm und Starkregen: Mit einem bundesweiten Pilotprojekt will sich die grün-schwarze Koalition in Zeiten zunehmender Wetterextreme vom Prinzip Notfallhilfe lösen. Das Kabinett plant mit jährlich fünf Millionen Euro.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Agrarminister Peter Hauk (CDU) sprachen am Dienstag vor Journalisten von einem Strategiewechsel. "Durch den Klimawandel nehmen Witterungsextreme zu", erklärte Kretschmann. Statt spontane Krisenpläne zu organisieren, will das Land künftig Versicherungen gegen Frost, Starkregen und Sturm bezuschussen. "Wir glauben, dass es damit für die Landwirtschaft, aber auch für uns planbarer ist."

"Wir wollen für die dann zu versichernden Risiken keine Ad-hoc-Hilfen mehr gewähren", bekräftigte Hauk: Das Kabinett hat am Dienstag beschlossen, auf ein langfristig angelegtes, staatlich unterstütztes, aber eigenverantwortliches Risikomanagement der Branche zu setzen. Im Gegenzug soll gelten: "Wer nicht versichert ist, hat Pech gehabt."

Beteiligen können sich an dem Projekt Obst- und Weinbauern mit einer Risikovorsorge, die zwanzig Prozent Eigenleistung vorsieht. Das Land will dann 50 Prozent der Prämienkosten übernehmen. "Der Eigenanteil ist hoch genug, um sich nicht überzuversichern", sagte Hauk. Die Gefahr, dass die Policenanbieter aufgrund der Zuschüsse ihre Preise erhöhen, stufte er als gering ein.

In Europa gebe es bereits 16 Staaten, die ähnlich verfahren, sagte der Minister. Er gehe davon aus, dass andere Bundesländer dem Beispiel Baden-Württembergs folgten und auch der Bund den Handlungsbedarf erkenne. Baden-Württemberg hat zusammen mit Bayern unter anderem angeregt, eine steuerlich begünstigte Ernteausfall- und Klimagefahrenrücklage für Betriebe mit Risikovorsorge zu prüfen. Neben Versicherungszuschüssen erhoffen die Länder sich vom Bund auch Unterstützung für Investitionen in Hagelschutz und Bewässerung oder Umstellung auf eine Produktion, die dem Standort besser entspricht. Der Steuersatz für das Risiko Trockenheit soll denjenigen anderer Witterungsextreme angeglichen werden.

Aus der Landtags-Opposition kam dennoch Kritik. Der agrarpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Udo Stein, beklagte, dass in Hauks Projekt für Bauern, die keine Versicherung abschließen, keine Hilfe bei anderen Formen der Vorsorge vorgesehen seien. "Es ist ein eklatanter Fall von Ungleichbehandlung, wenn nur Versicherungskunden staatliche Zuschüsse bekommen und so Eigeninitiative quasi bestraft wird", erklärte Stein. "Ein Steuerfreibetrag oder der staatliche Zuschuss auch dann, wenn die eigene Risikovorsorge als Rückstellung beispielsweise auf einem Sperrkonto zurückgelegt wird, wäre wirklich marktwirtschaftlich gewesen."

Der agrarpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Klaus Hoher, erklärte, das neue Projekt zum "Stückwerk": Erstens sei es auf den Wein- und Obstbau beschränkt und grenze somit andere Erzeugungszweige aus. Zweitens biete es nur Absicherung gegen Frost, Starkregen und Sturm, nicht aber gegen die größten Risiken in Zeiten des Klimawandels, nämlich Dürre und Trockenschäden. "Das Modell geht also an weiten Teilen des Problems vorbei."