Von Brigitte Fritz-Kador

"Ohne Übersetzungen würden wir weder die Literatur unserer europäischen Nachbarn kennen, noch die Literaturen anderer Erdteile und Kulturen." So steht es in der Pressemitteilung der Stadt Heilbronn als Gastgeberin der 13. Baden-Württembergischen Übersetzertage. Es wird eine Reihe von Veranstaltungen dazu geben: im Literaturhaus und in der Stadtbibliothek. Ausrichter ist der baden-württembergische "Freundeskreis zur Förderung literarischer und wissenschaftlicher Übersetzungen".

Bei den Übersetzertagen können die Besucher hören, wie man Harry Potter oder Marcel Proust übersetzt, sie werden aber nichts darüber erfahren, dass eine der bedeutendsten Übersetzerinnen französischer Literatur des 20. Jahrhunderts eine Heilbronnerin war: Maria Schäfer-Rümelin. Sie hat als erste das gesamte Werk des französischen Literaturnobelpreisträgers André Gide ins Deutsche übertragen; ihre Arbeiten sind bis heute von grundlegender Bedeutung. Gide hatte großen literarischen Einfluss auf seine Zeitgenossen, unter anderem auf die gesamte schreibende Familie von Thomas Mann. Dieser würdiget Gide 1951 nach dessen Tod als "kühnen Experimentator auf dem Gebiet des Romans, Bekenner und Moralist von Geblüt".

Literarische Übersetzerinnen und Übersetzer seien nicht nur Mittler zwischen den Sprachen, sondern auch Kulturvermittler, liest man auch noch in der Pressemitteilung. Mit lokalpatriotischem Stolz auf diese Kulturvermittlerin Schäfer-Rümelin hat man in Heilbronn noch nie geschaut, was genauso beschämend ist, wie der 1970 vollzogene Abriss der Muthesius-Villa durch einen neureichen Heilbronner, in der sie bis zu ihrem Tod lebte. Stünde die Villa im Osten der Stadt noch, wäre sie auch ein guter Ort für die Übersetzertage. Diese finden von Montag, 9. Mai, bis Sonntag, 15. Mai, statt, beginnend mit dem Heilbronner Rainer Moritz, Autor und Leiter des Literaturhauses Hamburg. Sein Beitrag "Über die Schwierigkeiten, Flaubert und Proust (zwei Großmeister der französischen Literatur) zu übersetzen".

Ein- und Ausblicke aus der Werkstatt einer Übersetzerin gibt Regina Seelos am Dienstag, 10. Mai. Ein Muss für Harry-Potter-Fans ist derselbe Tag, wenn Klaus Fritz, deutscher Übersetzer der Potter-Bücher, seine Einführung in das Übersetzen gibt. Ralph Dutli vermittelt am Mittwoch, 11. Mai, moderne russische Lyrik, im Mittelpunkt steht die "poetische, existenzielle und erotische Radikalität" von Marina Zwetajewa (1892-1941). Sie wird als "eine der größten Dichterinnen der Weltliteratur" bezeichnet – Dutli übersetzte 2021 ihren Gedichtband "Lob der Aphrodite".

Suleman Taufiq, syrisch-deutscher Autor, spricht am Donnerstag, 12. Mai, über arabische Lyrik und darüber, wie kulturelle Besonderheiten in den Übersetzungsprozess hineinspielen. Klaus Jöken, der die Asterix- und Lucky Luke-Comics übersetzte, erzählt davon am Freitag, 13. Mai, Schülerinnen und Schülern ab Klasse 7. Den Abschluss macht ein zweisprachiges Vorlesen in der Kinderbibliothek: Am Samstag, 14. Mai, lesen Ehrenamtliche von 11 bis 14 Uhr dieselbe Geschichte in Deutsch und einer von acht weiteren Sprachen, für Kinder von vier bis sechs Jahren.

Info: Alle Veranstaltungen finden in der Stadtbibliothek im K3 sowie im Literaturhaus statt und sind kostenfrei. Wegen der begrenzten Platzkapazität werden Tickets ab sofort unter https://diginights.com/uebersetzertage oder bei der Tourist-Info ausgegeben.