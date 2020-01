Von Sören S. Sgries

Fellbach/Heidelberg. Im Ziel sind sich die Politiker in Baden-Württemberg einig, fast gleichgültig, wo sie sich im politischen Spektrum verorten. "Ich habe keine Lust, dass wir das Ruhrgebiet der Zukunft werden", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann schon vor einigen Monaten.

Das Land dürfe nicht "das Ruhrgebiet des 21. Jahrhunderts" werden, warnte auch FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Ein "Strukturbruch" in der Südwest-Wirtschaft, weil der wichtigste Industriezweig, die Automobilindustrie, leidet – das ist die Horrorvorstellung, die derzeit Landespolitiker aller Couleur umtreibt. Nur wie sich das verhindern lässt, da gehen die Meinungen auseinander.

Fakt ist: Von den 4,6 Millionen Beschäftigten in Baden-Württemberg sind rund 470.000 vom Automobil abhängig. Direkt in der Produktion bei den großen Autokonzernen oder bei den zahlreichen Zulieferbetrieben. Von diesen wiederum – so rechnet die Strukturstudie "BWe mobil 2019" vor – hängen 70.000 Arbeitsplätze allein am Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren. Eine Sparte die künftig, wenn sich das Auto mit batterieelektrischem Antrieb durchsetzt, nicht mehr gebraucht würde. "Zwischen 13.500 und 31.000 Beschäftigte könnten von negativen Auswirkungen betroffen sein", heißt es in der Studie.

Wie damit umgehen? Die FDP-Landtagsfraktion fordert in einer Broschüre zu dem Thema: "Das Engagement der Politik im Strukturwandelprozess der Automobilindustrie muss zuvorderst darauf ausgerichtet werden, die Wertschöpfung und Arbeitsplätze im Land zu erhalten." Die Fokussierung auf batterieelektrische Mobilität sei "ein Irrweg". Die Subventionierung entsprechender Autos müsse gestoppt werden. "Technologieoffenheit" sei gefragt.

Großes Potenzial sieht man bei Brennstoffzellen, Wasserstoff-Verbrennungsmotoren, der Produktion von synthetischen Kraftstoffen. Diese könnten, so das Ziel, im "normalen", heute üblichen Verbrennungsmotor getankt werden.

Der Vorteil aus strukturpolitischer Sicht: Von zehn Arbeitsplätzen in der Diesel-Autofertigung bliebe bei der Umstellung auf Elektroautos nur einer übrig, rechnen die Liberalen unter Bezug auf Bosch-Chef Volkmar Denner vor. Bleibe man jedoch bei Verbrennern, könnten bis zu acht Arbeitsplätze im Land gehalten werden.

Hinzu kommt, dass die FDP-Fraktion die Batterie für alles andere als umweltfreundlich hält. Im Gegenteil: Die Lithiumgewinnung sei "ein ökologisches Desaster", so der Vorwurf. Die CO2-Bilanz über den gesamten Lebenszyklus sei bei einem batterieelektrischen Fahrzeug sogar schlechter als bei einem modernen Diesel, heißt es unter Bezug auf eine Studie des Ifo-Instituts (die allerdings mit äußerst pessimistischen Zahlen zuungunsten der Batterie rechnet). Daher: "Zukunft tanken mit Wasserstoff", formuliert die Landtagsfraktion in einer aktuellen Mobilitätsbroschüre sehr deutlich, wohin die Reise gehen soll. "Wasserstoffland Nr. 1" will man werden. H2 sei "das Erdöl der Zukunft", behaupten die Abgeordneten in einer aktuellen Kampagne.

Das ist sogar für einige Parteifreunde etwas zu dick aufgetragen, wie sich schon auf dem Landesparteitag am Sonntag in Fellbach zeigte. "Viel Ideologie, viel Polemik", schimpfte eine Delegierte über die Broschüre. "Das ist das glatte Gegenteil von Technologieoffenheit", ein anderer.

Tatsächlich dürfte am Ende weder die eine noch die andere Technik das "Allheilmittel" sein. So sehen Experten die Stärken des Wasserstoffs vor allem auf der Langstrecke, also als Diesel-Ersatz. Batterie-Autos passen gut für tägliche Fahrstrecken unter 250 Kilometer – und die CO2-Bilanz ist dann auch deutlich besser als beim Diesel. E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe, könnten eine Zukunft in Schiffen oder Flugzeugen finden.