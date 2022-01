Von Vanessa Reiber

Stuttgart. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hätte aus Sicht von FDP-Landeschef Michael Theurer schon längst eine allgemeine Impfpflicht in Baden-Württemberg erlassen können. "Es ist so, dass das Infektionsschutzgesetz es zulässt, dass die Bundesländer Impfpflichten einführen", sagte Theurer am Dienstag in Stuttgart. Kretschmann (Grüne) und der bayerische Regierungschef Markus Söder (CSU) müssten sich die berechtigte Frage gefallen lassen, warum die Landesregierungen den Landesparlamenten bisher keine Impfpflicht gesetzlich vorgeschlagen hätten.

FDP-Landeschef Theurer attackierte Kretschmann für dessen „Konservatismus“. F.: dpa

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke hingegen hat gleichzeitig in der Debatte vor einem Schnellschuss gewarnt. "Das Schlechteste, was passieren kann, ist eine allgemeine Impfpflicht, die nicht funktioniert und die dann von den Querdenkern dazu genutzt wird, zu sagen: ,Seht her, dieser Staat macht Beschlüsse, die er nicht durchsetzen kann, Beschlüsse, die fehlgeleitet sind’", sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Eine Impfpflicht könne nur mit einem nationalen Impfregister funktionieren.

Die Impf-Debatte dürfte auch auf dem traditionellen Landesparteitag der FDP am Mittwoch für hitzige Diskussionen sorgen. In einem Antrag fordert FDP-Mitglied Hans-Peter Locher, die Impfbereitschaft mit einer 500-Euro-Prämie anzukurbeln. Eine Impfpflicht sei unverhältnismäßig, solange nicht alle anderen gangbaren Möglichkeiten ausgeschöpft worden seien.

"Wir dürfen nicht nur alles dem Coronavirus unterordnen", erklärte Generalsekretärin Judith Skudelny am Dienstag. Sie warnte vor den Folgen von Lockdowns auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen. Die Partei wolle auf dem Landesparteitag einen Leitantrag zur Bildungspolitik verabschieden, da Kinder in der Pandemie eine große Last getragen hätten. Es gelte, massive Bildungslücken aufzuarbeiten, sagte Skudelny. "Krisenfeste Schulen sind keine Kür. Das ist nichts, was man zusätzlich haben muss, sondern das ist für einen Staat, der die Bildung auch als oberstes Prinzip hat, eine ganz wichtige Pflicht."

Wegen der Corona-Pandemie finden der Landesparteitag am Mittwoch in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) und das traditionelle Dreikönigstreffen am Donnerstag in Stuttgart überwiegend digital statt. Interessant dürfte sein, wie scharf die Liberalen die Grünen attackieren. Die FDP regiert im Bund neuerdings mit den Grünen, in Baden-Württemberg stehen sie der grün-schwarzen Regierung weiterhin als Opposition gegenüber.

Im Land mache die grün geführte Landesregierung Dinge, die eindeutig der Beschlusslage der grünen Partei widersprechen würden, sagte Theurer. "Ich glaube, dass die Grünen sich schon fragen lassen müssen, gerade auch die grüne Basis, wie lange sie sich von einem grünen Ministerpräsidenten, der praktisch der profilierteste Vertreter des südwestdeutschen Konservatismus ist, lenken lassen wollen." Fraktionschef Rülke nannte Kretschmann gar einen Vertreter eines "autoritären Konservatismus".