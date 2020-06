Seit Ende der Pfingstferien dürfen alle Grundschüler wieder in den Unterricht – allerdings nicht alle gleichzeitig. F.: M. Kusch

Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Berlin. Spätestens mit Beginn des neuen Schuljahrs soll der reguläre Schulbetrieb überall in Deutschland wieder aufgenommen werden: Die Kultusministerkonferenz beschloss am Donnerstag, dass das Ziel ein "regulärer Schulbetrieb nach geltender Stundentafel" sein soll. Die Abstandsregelung von 1,5 Meter soll dafür entfallen, "sofern es das Infektionsgeschehen zulässt". Was die baden-württembergische Landesregierung für die Grundschulen plant, könnte somit eine Art Probelauf dafür sein.

Welche Pläne gibt es für die baden-württembergischen Schulen ab dem 29. Juni? Derzeit sind eigentlich alle Klassenstufen in einem "rollierenden System" zumindest zeitweise wieder an den Schulen. Ab dem 29. Juni soll dieser wöchentliche Wechsel zumindest an den Grundschulen enden: Dort sollen alle Schüler wieder an täglichem Präsenzunterricht teilnehmen.

Wie viele Schulstunden werden das sein? Das lässt sich nicht verlässlich sagen, weil für alle Pläne gilt: "Schulindividuelle Lösungen sind zulässig." Im Konzept des Kultusministeriums zur Rückkehr zu einem "Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen" heißt es allerdings, der Unterricht "orientiere" sich an der Kontigentstundentafel. In einem "Unterrichtsbeispiel" werden täglich vier Zeitstunde (mit Pausen) in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachkunde angesetzt. Sport- und Musikunterricht findet nicht mehr statt. Zusätzliche Lehrerstunden sollen für einzelne Kinder mit besonderem Förderbedarf genutzt werden.

Ist auf die vier Stunden Schulen am Tag also Verlass? Zumindest gibt das Ministerium vor: "Der Stundenplan soll für alle Beteiligten verlässlich sein." Allerdings ist man sich durchaus bewusst, dass durch fehlende Lehrkräfte "Unterrichtslücken" entstehen könnten. Diese sollen frühzeitig dem Schulamt gemeldet werden. Denkbar sind auch – neben dem regulären Unterricht – ergänzende Betreuungsangebote, etwa "Lernzeit", in der die Kinder unter Aufsicht, aber selbstständig Aufgaben bearbeiten.

Werden noch Klassenarbeiten geschrieben? Nein. Es findet bis zum Ende des Schuljahrs "keine schriftliche Leistungsfeststellung statt".

Welche besonderen Hygieneregeln gelten noch? Zunächst: Eine Abstandsregel für die Kinder untereinander soll nicht mehr gelten. Nur so reichen die räumlichen Kapazitäten der Grundschulen aus. Allerdings sollen die Klassen nicht gemischt werden. Der Kontakt wird vermieden durch zeitversetzten Unterrichtsbeginn und Pausen.

Was ist mit kranken Schülern? In den Unterricht dürfen "ausschließlich gesunde Kinder ohne Anzeichen der Krankheit Sars-CoV-2". Auch darf in den vergangenen 14 Tagen kein Kontakt zu Infizierten bestanden haben. Eltern müssen zum Unterrichtsbeginn eine entsprechende schriftliche Erklärung abgeben.

Gibt es regelmäßige Corona-Tests? Darüber will die Landesregierung erst am 23. Juni entscheiden. Denkbar ist beispielsweise, dass zumindest die Lehrer regelmäßig getestet werden.

Müssen alle gesunden Schüler in den Unterricht? Nein. Eltern dürfen vorerst entscheiden, ob ihr Kind am Unterricht teilnehmen soll. Eine Abmeldung – egal aus welchen Gründen – soll "formlos" möglich sein.

Stehen alle Lehrer zur Verfügung? Lehrkräfte mit relevanten Vorerkrankungen können sich per ärztlichem Attest vom Präsenzunterricht befreien lassen und übernehmen dann von zuhause aus Betreuungsaufgaben. Entscheidend ist das individuelle Risiko. Auch Schwangere stehen nicht in der Schule zur Verfügung.

Sollen nicht auch die Kitas öffnen? Richtig. Auch das wünscht die Landesregierung – allerdings ist sie hier nicht weisungsbefugt. Das Grundkonzept ist aber vergleichbar mit dem für die Grundschulen: Ab dem 29. Juni gilt für die Kita-Kinder das Abstandsgebot nicht mehr, so dass die Gruppen wieder "voll" belegt werden können – wobei auch hier auf eine möglichst konstante Gruppe wert gelegt wird. Die Öffnungszeiten sollen "verlässlich" sein. Um absehbarer Personalnot zu begegnen, darf vom Personalschlüssel vorübergehend abgewichen werden. Kranke Kinder, Eltern und Erzieher dürfen die Einrichtungen nicht aufsuchen.

Gibt es weiterhin die Notbetreuung? Nein. Die Notbetreuung an den Grundschulen entfällt ebenso wie die an den Kitas ab dem 29. Juni.