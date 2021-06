Der baden-württembergische Landtag debattierte am gestrigen Mittwoch über die Coronakrise und ihre Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Dabei kündigte Minister Manne Lucha (Grüne) an, dass Ferien- und Zeltlager vom 1. Juli an genehmigt werden sollen. Foto: dpa

Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart.Schüler, die fast ein halbes Jahr lang keine Schule von innen gesehen haben, lahmgelegte Kinder- und Jugendarbeit, kein Vereinssport, massiv eingeschränkte soziale Kontakte – die Coronakrise belastet speziell die junge Generation. Die Erkenntnis über die negativen Folgen ist im Landtag tief verbreitet – wenn auch mit unterschiedlichen Schlussfolgerungen und je nach Rolle mit einem unterschiedlichen Ausmaß der Kritik oder Selbstkritik. Beantragt hatten die Debatte die Grünen, deren Abgeordneter Thomas Poreski erst mal dankte: "Wir alle sind den Kindern und Jugendlichen zu großem Dank verpflichtet. Sie haben durch ihr Verhalten vielen älteren Menschen das Leben gerettet." Deshalb sei man es ihnen nun schuldig, alles zu tun, um die Folgen der Einschränkungen zu korrigieren. Poreski betonte: "Wir wollen alles dafür tun, dass wir nie wieder in einen vergleichbaren Lockdown kommen."

Die neue CDU-Generalsekretärin Isabell Huber ergänzte: "Es ist höchste Zeit für unsere Kinder und Jugendlichen Lösungen zu finden, dass sie wieder zusammenkommen können, auch dass sie wieder Sport treiben können." Auch von ihr gab es ein Versprechen: "Lassen sie mich den Eltern versichern: Künftig sind Schulschließungen zu vermeiden und Kinder- und Jugendarbeit ist zu ermöglichen. Oberste Priorität hat Gesundheitsschutz. Das muss es uns wert sein."

Frohe Kunde überbrachte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne). In den vergangenen Tagen hatten die Jugendverbände massiv bei der Landesregierung auf Lösungen und Planbarkeit in Sachen Ferienfreizeiten gedrängt. Lucha kündigte für den 1. Juli eine neue Verordnung an. Damit können Ferienlager, Stadtranderholungen und Ferienprogramme unter Beachtung von Hygieneregeln je nach Ausgestaltung und Infektionslage in Stufen von 60, 120, 240 und bis zu 360 Kindern und Jugendlichen und Betreuungskräften stattfinden. Dies seien "sehr weitreichende und mutige Öffnungen. Wir wollen Kinder- und Jugendarbeit ermöglichen," so Lucha.

Dass diese Kampagne der Jugendverbände bis in die Fraktionen hinein gewirkt hatte, wurde bei der Debatte deutlich: "Wir haben verstanden", so der Grünen-Abgeordnete Poreski in Richtung Jugendorganisationen, auch Huber sah die Notwendigkeit von Planungssicherheit.

Die SPD legte die Finger genau in diese Wunde: Dorothea Kliche-Behnke kritisierte "schöne Reden" von Grünen und CDU, zitierte aus dem Schreiben einer Zwölfjährigen, die wolle, dass ihr Zeltlager im Sommer stattfinden kann. "Stand heute sind die Zeltlager im Sommer verboten," so die Abgeordnete. Die vorgesehenen Lockerungen kämen zu spät. Wieso müssten die Jugendverbände der Landesregierung erst Druck machen? Sie beklagte das Testwirrwarr der vergangenen Wochen und das damit erzeugte Chaos beispielsweise bei den Sportvereinen. "Mit der Dehoga haben sie mehrfach beraten, um die Öffnung der Gaststätten vorzubereiten, mit den Vereinen nicht."

Der FDP-Abgeordnete Niko Reith kritisierte Lucha vor allem wegen des Impfmanagements. Dass nun Schulen Tests für den Vereinssport ausgeben sollten, könne er nicht nachvollziehen. "Was wollen wir den Schulen noch alles aufbürden?" Veranstalter von Ferienaktionen bräuchten "geeignete Rahmenbedingungen". Reith monierte, dass der Einsatz von Lehramtsstudenten als wesentlicher Teil des Programms zur Schließung von Lernlücken nur im Umfeld der Pädagogischen Hochschulen funktioniere. "Schulleiter aus dem ländlichen Raum fragen: Was passiert bei uns?"

Die AfD-Abgeordnete Carola Wolle betrieb Rückschau und warf der Regierung vor: "Zu Beginn ihres Regierungshandelns lag ihr Fokus ausschließlich auf der Verhinderung der Verbreitung von Infektionen, jeden Hinweis auf die sonstigen Folgen haben sie belächelt oder kleingeredet."