Stuttgart. (dpa/lsw) Der Landtag hat die von der Opposition beantragte Entlassung von Sozialminister Manne Lucha mit der großen Mehrheit von Grünen und CDU abgelehnt. SPD und FDP hatten dem Grünen am Donnerstag in Stuttgart erneut große Fehler beim Corona-Management vorgehalten und Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) aufgefordert, seinen Minister abzulösen. "Irgendwann ist das Maß voll", sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Kretschmann lehnte die Forderung als "abwegig" ab. SPD, FDP und ein Großteil der AfD-Fraktion stimmten für die Entlassung, die grün-schwarze Koalition lehnte den Antrag einhellig ab.

In der Debatte drehten Grüne und CDU den Spieß um und kritisierten Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). "Wenn hier jemand in den letzten Tagen Verwirrung gestiftet hat, dann ist es doch der Bundesgesundheitsminister", sagte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz. Sein CDU-Kollege Manuel Hagel sagte: "Die SPD fordert die Entlassung des Gesundheitsministers. Ich frage mich: Von welchem?" Die beiden spielten damit auf Lauterbachs Rückzieher bei den Corona-Isolationsregeln an. Der SPD-Mann hatte in einer nächtlichen Talkshow überraschend erklärt, eine geplante Umstellung der Isolation von Infizierten auf Freiwilligkeit direkt wieder einzukassieren.

Rülke hielt Grünen und CDU vor, mit der Kritik an Lauterbach von Luchas Fehlern ablenken zu wollen. Wie sein SPD-Kollege Andreas Stoch stellte der Liberale fest, Baden-Württemberg sei "trotz und nicht dank Lucha" relativ gut durch die Corona-Krise gekommen. Stoch warf dem 61-jährigen Minister "Pfusch, Pannen und Missmanagement" in den zwei Jahren der Pandemie vor. Das Fass zum Überlaufen gebracht habe aber sein jüngster Vorstoß zum baldigen Ende der pandemischen Corona-Lage. Nachdem Kretschmann Lucha zurückgepfiffen habe, habe dieser "jede Autorität verloren".

Grüne und CDU stärkten dem Minister den Rücken. Kretschmann dankte Lucha für seinen "unermüdlichen Einsatz" in den vergangenen zwei Jahren. "Dafür hat er Respekt verdient und keinen Spott." Natürlich habe Lucha in dieser großen Gesundheitskrise auch Fehler gemacht. "Da ist er in guter Gesellschaft." Alle in der Politik hätten Fehler gemacht, das sehe man auch am "Hin und Her von Minister Lauterbach" bei den Isolationsregeln. Der Regierungschef hielt SPD und FDP vor, alte Vorwürfe aufzuwärmen. "Der siebte oder achte Teeaufguss schmeckt doch etwas fad, finde ich." CDU-Fraktionschef Hagel sagte, Lucha mache einen "Topjob" in einem schwierigen Umfeld.

Update: Donnerstag, 7. April 2022, 10.50 Uhr

Kretschmann wird Lucha "nicht entlassen"

Stuttgart. (dpa) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält an seinem Gesundheitsminister Manne Lucha (beide Grüne) trotz heftiger Kritik an dessen Corona-Politik fest. "Ich werde ihn nicht entlassen, ich wüsste gar nicht warum", sagte der Regierungschef am Dienstag in Stuttgart.

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz hat den Entlassungsantrag der Opposition gegen Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) als unbegründet und lächerlich zurückgewiesen. SPD und FDP hätten in der Corona-Politik diametral unterschiedliche Meinungen vertreten, sagte Schwarz am Dienstag in Stuttgart. "Das ist ein reiner Showantrag und keine verantwortungsvolle Haltung, die die Opposition an den Tag legt." Lucha habe weiter die Unterstützung der Regierungsfraktionen.

Hintergrund: SPD und FDP wollen im Parlament Kretschmann dazu drängen, Lucha zu feuern. Kretschmann sagte, man entlasse einen Minister bei persönlichem schweren Fehlverhalten und wenn er schweren Schaden angerichtet habe, das sei alles nicht der Fall. Lucha habe Fehler kommunikativer Art gemacht, daraus sei aber nichts gefolgt. Lucha habe einen "guten Job" gemacht. Baden-Württemberg sei besser durch die Krise gekommen als andere Länder. "Ich werde diesem Entlassungsantrag nicht nachkommen."

Auch die AfD-Fraktion will im Parlament Ministerpräsident Winfried Kretschmann dazu drängen, seinen Lucha zu feuern. Man werde einen entsprechenden Entlassungsantrag von SPD und FDP unterstützen, wenn auch nicht aus den Gründen der anderen beiden Oppositionsparteien, sagte AfD-Fraktionschef Bernd Gögel der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Lucha habe monatelang viel Geld für die falschen Maßnahmen in der Corona-Krise ausgegeben, sagte Gögel. "Learning by doing kann nicht zum Instrumentarium eines Ministers gehören."

Die Opposition hält Lucha wegen Fehlern im Management der Corona-Krise für nicht mehr tragfähig. Ein entsprechender Entlassungsantrag soll das Parlament am Donnerstag beschäftigen. Kretschmann hatte am Dienstag bereits betont, Lucha nicht zu entlassen.

Update: Dienstag, 5. April 2022, 16.01 Uhr

Stuttgart. (dpa) FDP und SPD wollen im Landtag die Entlassung von Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) durchsetzen. Die beiden Fraktionen wollen am Dienstag einen entsprechenden Antrag beschließen. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Der Landtag soll demnach Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auffordern, seinen Gesundheitsminister wegen "eklatanter Fehlleistungen" in der Pandemie-Politik zu entlassen. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch und FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke werden die Gründe dafür heute in Stuttgart erläutern.

In dem Antrag, der am Donnerstag im Plenum behandelt werden soll, werden Lucha unter anderem folgende Verfehlungen angekreidet:

Schutz von Alten- und Pflegeheimen: Lucha habe beim Schutz der Alten- und Pflegebedürftigen in der zweiten Welle der Pandemie versagt, etwa indem er zu spät eine Testpflicht in den Einrichtungen umgesetzt habe. Der Minister habe zudem die Öffentlichkeit über die Todeszahlen in Alten- und Pflegeheimen falsch informiert und Zustände dort beschönigt. Er habe bislang auch keine erfolgreiche Boosterkampagne für Alten- und Pflegeheime auf den Weg gebracht.

Mangelhafte Schutzmasken: Auch für die Anschaffung mangelhafter Schutzmasken macht die Opposition Lucha verantwortlich. Anfang Februar 2021 hätten rund 3,5 Millionen mangelhafte Masken zurückgerufen werden müssen, da sie nicht der EU-Schutznorm entsprachen, heißt es im Antrag. Ende Februar 2021 mussten weitere vier Millionen Masken zurückgerufen werden.

Impfkampagne: Der Gesundheitsminister hat aus Sicht von SPD und FDP auch die Organisation der Impfungen vermasselt. Der landesweite Impfstart im Dezember 2020 sei etwa durch "eine chaotische Terminvergabe, besetzte Hotlines und kurzfristig abgesagte Termine wegen ausbleibender Impfstofflieferungen" gekennzeichnet gewesen. Impfzentren seien zudem zu früh geschlossen worden.

Außerdem wird Lucha verantwortlich gemacht für eine mangelhafte Teststrategie in Schulen und Kitas, eine schlechte Kommunikation und rechtliche Fehler in den Corona-Verordnungen. "Sozialminister Lucha hat in den letzten beiden Jahren wiederholt bewiesen, dass er mit der Bekämpfung der Coronapandemie überfordert ist", heißt es in dem Papier. Luchas Fehler seien weitreichend und schwerwiegend.

"Mit seiner Unzuverlässigkeit und seiner Inkompetenz verursacht Minister Lucha einen Vertrauensverlust in die Politik insgesamt", sagte FDP-Fraktionschef Rülke der dpa. Lucha habe die schlechten Impfquoten im Land mit seinem "unsäglichen Impfmanagement" zu verantworten, betonte SPD-Fraktions- und Parteichef Stoch. Er habe die Verletzlichsten in den Heimen unzureichend geschützt und in der Bevölkerung, bei den Kommunen und in den Kliniken während der Corona-Krise zu viel Vertrauen verspielt.

SPD und FDP stören sich aber vor allem am Vorstoß Luchas zum Ende der pandemischen Corona-Lage. Lucha hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor kurzem in einem Brief aufgefordert, Ende April den Wechsel von der pandemischen in die endemische Phase einzuläuten. Das hätte weitreichende Folgen gehabt. Das Coronavirus würde dann wie das Grippevirus eingestuft, es gäbe praktisch keine Tests und keine vorgeschriebene Quarantäne mehr. Nachdem sich Ministerpräsident Kretschmann von Lucha distanziert hatte, ruderte der Minister zurück. SPD und FDP hatten daraufhin Luchas Rückzug verlangt. Stoch und Rülke hatten zum Thema eine Sondersitzung des Parlaments beantragt, das hatte Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) aber abgelehnt.

"Wenn der Sozialminister des Landes Briefe nach Berlin schreibt, die eine völlige Abkehr von der bisherigen Corona-Politik der Landesregierung bedeuten, und der Ministerpräsident ihm öffentlich widerspricht, dann ist das Maß endgültig voll", sagte Stoch.

