Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Um beim Klimaschutz schneller zu werden, will die Landesregierung ihre Politik in diesem Bereich künftig laufend durch Fachleute bewerten lassen. Das bisherige Konzept soll durch ein öffentliches Maßnahmen-Register abgelöst werden, wie Umweltschutzministerin Thekla Walker (Grüne) am Dienstag in Stuttgart erläuterte.

In Baden-Württemberg werden die Klimaschutzziele vom Klimaschutzgesetz (KSG) vorgegeben. Die konkreten Schritte dorthin definiert bislang das alle fünf Jahre überarbeitete Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK). Seine Fortschreibung wurde für diesen Sommer erwartet. Der grün-schwarze Ministerrat hat aber am Dienstag beschlossen, es zu einem neuen "Klima-Maßnahmen-Register" (KMR) zu entwickeln. Künftig soll jedes Ministerium selbst dafür verantwortlich sein, die nötigen Ziele zu erreichen.

"Ich habe heute noch mal in der Kabinettssitzung alle Ressorts dringend ermahnt, dass das zur Chefsache gemacht wird", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). "Das Tempo muss drastisch erhöht werden, und das geht nach meiner Erfahrung nur top down", also von oben nach unten.

Baden-Württemberg will bis zum Jahr 2040 klimaneutral sein. Bis 2030 sollen die Treibhausgase im Vergleich zu 1990 um mindestens 65 Prozent reduziert sein.

Ein wissenschaftliches Konsortium ermittelt derzeit im Auftrag der Landesregierung, welche Beiträge einzelne Gesellschaftsbereiche leisten müssen, um diese Ziele zu erreichen. Daran beteiligt sind das Institut für Energie- und Umweltforschung (Ifeu) in Heidelberg, das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg, das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, das Öko-Institut Freiburg und das Hamburg Institut.

Anschließend ist es Aufgabe der Ministerien, Maßnahmen zu erarbeiten und umsetzen: das Umweltministerium für die Bereiche Energie und Abfall, das Wirtschaftsministerium in der Industrie. Das Ministerium für Ländlichen Raum verantwortet Land- und Forstwirtschaft, das Verkehrsministerium den Verkehr und das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Gebäude.

Der im Dezember eingerichtete Klima-Sachverständigenrat mit sechs Mitgliedern begutachtet die Vorschläge – geplant ist dies erstmals im Juli. Das Gremium soll jährlich Stellungnahmen zum Fortschritt abgeben, es kann auch selbst Vorschläge machen. Das KMR soll öffentlich sein, laufend überarbeitet werden und mitsamt der Stellungnahme jedes Jahr dem Landtag vorgelegt werden.

"Es wird ja auch immer wieder der Vorwurf erhoben, wir machen tolle Ziele, aber was machen wir denn konkret?", sagte Walker. "Da hat man’s dann wirklich schwarz auf weiß und kann auch wirklich nachmessen und nachprüfen: Ist das so machbar oder nicht?"

Der bisherige Fünf-Jahres-Turnus des IEKK, mit aufwändiger Abstimmung über alle Ressorts hinweg, passe nicht mehr in die Zeit, sagte Walker. Sie verspreche sich von der neuen Struktur mehr Tempo und ein permanentes Nachjustieren. "Nicht einen Plan zu machen alle fünf Jahre und dann zu schauen: Hat das jetzt funktioniert oder nicht? Sondern das wirklich sehr, sehr häufig zu überprüfen und halt auch nachzuschärfen."