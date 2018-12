Stuttgart. (lsw) Das Land will im kommenden Jahr im Rahmen des sogenannten Jahreskrankenhausbauprogramms mehr als 220 Millionen Euro investieren. Das grün-schwarze Kabinett beschloss am Dienstag in Stuttgart das entsprechende Bauprogramm für 2019. Gefördert werden sollen 15 Maßnahmen. Allein für den Teilneubau des Klinikums Freudenstadt plant das Land Zuschüsse in Höhe von knapp 90 Millionen Euro. Das Land brauche leistungsstarke und moderne Krankenhäuser, die von Patienten auch angenommen werden - deshalb müssten sie auf der Höhe der Zeit sein, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag. Nicht jedes Krankenhaus könne und müsse jede Leistung anbieten. Die Struktur müsse stimmen.

Der milliardenschwere Strukturfonds des Bundes bringe weitere Mittel für die Krankenhäuser im Südwesten, sagte Kretschmann. Die Regierung rechne mit 60 Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln durch den Bund. Zur Ko-Finanzierung des Strukturfonds werde die Landesregierung für die nächsten vier Jahre bis 2022 jährlich 60 Millionen Euro an Landesmitteln bereitstellen. Es gebe ausreichend passende Projekte, um die Bundesmittel voll ausschöpfen zu können.

Insgesamt will das Land nächstes Jahr mehr als 451 Millionen Euro in Krankenhäuser stecken. 206 Millionen Euro stammen etwa aus Investitionsprogrammen der vergangenen Jahre, die nun abgerufen werden sollen. Mehr als 160 Millionen Euro umfasst nach Angaben des Sozialministeriums eine Pauschalförderung für kleinere Anschaffungen.

Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Rainer Hinderer, warf der Landesregierung und besonders Minister Lucha "Zahlenjongliererei" vor. "Trotz aller schönen Reden lässt sich nicht verbergen, dass die Landesmittel im Jahreskrankenhausbauprogramm 2019 deutlich geringer sind als in den Vorjahren - Kürzung bleibt Kürzung, Herr Minister." Im Jahr 2018 belief sich das Volumen des sogenannten Jahreskrankenhausbauprogramms noch auf etwa 235,1 Millionen Euro.