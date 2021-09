Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Heidelberg. Erst die Vorstandssitzung mit Kanzlerkandidat Armin Laschet, dann die Verlängerung der Sicherheitspartnerschaft: CDU-Landeschef Thomas Strobl (61) hatte in der vergangenen Woche einige Termine in Heidelberg. Zum Abschluss kam der baden-württembergische Innenminister noch in die Rhein-Neckar-Zeitung zum Interview.

Herr Strobl, stimmt der Eindruck: Gerade wegen Corona gab es in den vergangenen Monaten sehr viele Demonstrationen – vor allem aus der Querdenker-Szene?

Ja – durch die zahlreichen Demonstrationen gab es eine signifikante Mehrbelastung der Polizei. Zur Wahrheit gehört freilich auch, dass die Polizei während Corona ebenso Entlastungen hatte – denken Sie etwa an ausbleibende Fußballspiele, Großveranstaltungen und dergleichen. Normalerweise ist hier die Polizei von den Einsatzstunden her sehr gefordert, da war es jetzt weniger.

Wie sehen denn die konkreten Zahlen aus?

Bei den Demonstrationen haben wir fast eine Verdoppelung der Einsatzlagen für unsere geschlossenen Einheiten. Während vor der Pandemie, von 2016 bis 2019, jährlich 350 bis 470 Versammlungen durch unsere geschlossenen Einheiten begleitet wurden, waren es im Corona-Jahr 2020 rund 560 und im ersten Halbjahr 2021 bereits 530 Versammlungen.

Das sind dann aber vermutlich Einsätze, die größere Herausforderungen sind als ein normales Fußballspiel?

Es ist eine schwierige Herausforderung für unsere Polizei, etwa einerseits die Versammlungsfreiheit zu schützen und andererseits auf die Einhaltung des Infektionsschutzes zu achten. Wahr ist freilich auch: Die ganz überwiegende Anzahl der Corona-Versammlungen verlief friedlich und geordnet. Die Lage ist definitiv im Griff. Das wird durch die Bilder, die wir in den Köpfen haben, manchmal überlagert.

Woher kommen dann die Krawallbilder? Werden einzelne Veranstaltungen da gezielt genutzt?

Ja. Das sind Einzelne, die dort aufstacheln, hetzen und gewalttätig sind. Die Pandemie hat das gesellschaftliche Klima verändert, in Teilen gibt es eine zusätzliche Verrohung, gerade in der Sprache. Das hat mir schon vor Corona Sorgen gemacht, die Pandemie wirkt wie ein Brandbeschleuniger. Anfeindungen, Hass und Hetze richten sich etwa konkret gegen Einrichtungen oder Personen. Eine Entwicklung finde ich als Innenminister besonders schlimm und nicht hinnehmbar: Die zunehmende Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten und sonstige Einsatzkräfte. Sie hat auch dieses Jahr wieder einen traurigen Höchststand erreicht. Ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren. Das geht gar nicht.

Welche Rolle spielen dabei die Teilnehmer dieser Proteste?

Bei den Demonstrationen gibt es kein homogenes Publikum. Da waren Impfgegner, Esoteriker, Kritiker der Corona-Politik. Da sind freilich auch Rechtsextremisten, Reichsbürger, Selbstverwalter und Verschwörungsideologen. Insbesondere die letztgenannten amalgamieren bei den Demonstrationen zu einer wirklich toxischen Mischung. Diese toxische Mischung vergiftet diejenigen, die auf legale Art und Weise ihren Protest artikulieren wollen. Das ist das Gefährliche!

Und der Verfassungsschutz hat die Szene deshalb auch besonders im Blick?

Ja, unser Verfassungsschutz hat zwei hellwache Augen auf die Szene. Das war mir von Anbeginn ein Anliegen – ich halte diese Leute für eine Gefahr. Seit Dezember des vergangenen Jahres ist die operative Ebene der Querdenker unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Mit dieser Entscheidung waren wir damals die ersten in Deutschland – und es ist richtig so, dass wir schnell gehandelt haben. Die Querdenken-Bewegung ist eine gefährliche Sache. Und für mich gilt auch hier: Wehret den Anfängen.

Sind Aufrufe zu Umsturz und Gewalt in dieser Szene noch die Ausnahme, oder schon Alltag?

Das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Demonstrationsrecht, das sind hohe Güter unseres Rechtsstaats. Unabhängig ob falsch, richtig oder absurd, es ist freilich absolut legitim, wenn Menschen die Corona-Politik der Landes- oder Bundesregierung kritisieren und dagegen demonstrieren. Etwas Anderes ist es, wenn eine allgemein staats- und demokratiegefährdende Stimmung erzeugt wird. Dann wird die Sache gefährlich. Wenn Verschwörungsideologien dazu benutzt werden, um zu Hass, vielleicht sogar zur Gewalt aufzustacheln. In einzelnen Fällen haben wir Aufrufe zum Widerstand, zum Umsturz. Das ist nicht zu akzeptieren, das kann man nicht einfach laufen lassen, hier dürfen wir nicht wegschauen. Zumal immer wieder antisemitische Narrative eingesetzt werden.

Ist das Überzeugung der Akteure – oder Provokation, um damit Profit zu machen? Die Beobachtung gibt es ja auch, dass einzelne prominente Vertreter der Querdenker-Szene ganz gut von "Spenden" leben.

Des Eindrucks kann ich mich nicht erwehren, dass da auch skrupellose Geschäftemacher ganz gut unterwegs sind. Die Polizei freilich bekämpft Kriminalität. Der Verfassungsschutz ist ein Frühwarnsystem in unserer Demokratie. In diesen beiden Feldern sammeln wir Fakten.

In den sozialen Medien werden besonders emotional solche Bilder geteilt und diskutiert, in denen beispielsweise ältere Frauen mit Polizisten aneinandergeraten. Sind das für Einsatzkräfte besonders schwere Situationen?

Sicher. Das ist für uns freilich nichts Neues. Das kennt die Polizei auch von anderen Demonstrationen. Da muss sich unsere Polizei weder bei der Einsatzplanung noch bei den Einsätzen umstellen. Selbstverständlich gilt immer der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Bei unterschiedlichen Personen gelten unterschiedliche Eingriffsschwellen und es werden unterschiedliche Maßnahmen ergriffen. Die Polizei arbeitet dabei absolut professionell, stets lageangemessen und höchst transparent. Ich habe größten Respekt, wie unsere Polizei im Einzelfall mit Fingerspitzengefühl und gleichzeitig mit Konsequenz solche Situationen löst.

Werden auch Kinder gezielt als "Schutzschilder" mit auf Demos genommen?

Auch das müssen wir immer wieder erleben. Das ist übrigens auch nichts Neues, nichts Corona-Spezifisches – dadurch wird es freilich nicht besser. Kinder als "Schutzschilde" – die Eltern sollten sich schämen…

Welcher Vorwurf ist hinterher schlimmer: Dass die Polizei die Kontrolle verloren habe, oder dass sie zu hart eingeschritten sei?

Darüber wird ja jedes Mal mit großer Leidenschaft diskutiert – von den einen so, und von den anderen genau anders. Es ist wie beim Fußball: Da haben wir Millionen an Bundestrainern, dort Millionen von gefühlten Einsatzleitern und Polizeiexperten, die hinterher alles besser wissen. Unsere Einsatzführer verdienen zunächst mal Respekt für ihre Arbeit und haben meine Rückendeckung: Sie müssen nämlich oft im Bruchteil einer Sekunde entscheiden, welche Maßnahme die richtige ist. Hinterher schauen sich das viele Menschen in aller Ruhe an und beurteilen aus großer Distanz das Einsatzgeschehen. Und oft werden natürlich nur einzelne Szenen und nicht das ganze Geschehen in den Bildern wieder gegeben.

Und da werden keine Fehler gemacht?

Ich habe mir sehr viele dieser Kritiken und Vorwürfe angeschaut. Mein Eindruck ist, dass unsere Polizei auch in schwierigen Situation eine erstklassige Arbeit macht. Manchmal kritisieren Menschen ja, dass die Polizei in bestimmten Situationen nicht sofort eingreift. Das kann aber eine sinnvolle Entscheidung des Polizeiführers vor Ort sein, der sagt: Wenn ich jetzt eingreife, gibt es eine unübersehbaren Anzahl von Verletzten. Doch er weiß in diesem Moment etwa, dass alle Personen, um die es geht, per Video sowieso aufgezeichnet sind. Sie können dann in einem anderen Moment, beispielsweise wenn sie die Demonstration verlassen haben, noch dingfest gemacht werden – weil ja bereits alles beweiskräftig auf Video festgehalten wurde. Kritisiert wird dann, die Polizei stehe tatenlos herum und gucke nur zu. Das Gegenteil ist allerdings richtig.

Und wie bewerten Sie, dass jeder Moment in einer Demo auch von unzähligen Handys und Kameras gefilmt, teilweise live ins Internet gestreamt wird, auch von Querdenker-Aktivisten, die von sich sagen, sie seien Pressevertreter?

Dazu habe ich eine persönliche Meinung. Als Innenminister muss ich freilich sagen: Selbstverständlich schützen wir die Meinungs- und Medienfreiheit. Man muss bisweilen aber schon staunen, wer sich im Einzelfall auf einer Querdenken-Demo als Journalist ausgibt. Dort werden ja nicht nur Politikerinnen und Politiker zur Zielscheibe ihrer Verschwörungstheorien, auch Journalistinnen und Journalisten der sogenannten "Mainstreammedien" werden angegriffen.

Können Sie Journalisten in solchen Lagen schützen.

Wir müssen und wir können Journalisten bei ihrer Arbeit schützen. Wir werden dieses Thema auch bei der Aus- und Fortbildung unserer Polizisten noch einmal stärker aufgreifen. Ich habe etwa auch mit dem Polizeipräsidium Stuttgart einen Pilotversuch zu "Medien Safety Points" bei Demonstrationen gemacht – besondere Schutzzonen, die Journalisten, auch bei aufgeheiztem Demonstrationsgeschehen, Schutz für ihre Arbeit bieten. Das hat sich bewährt. Das rollen wir nun landesweit aus. Journalisten sollen in Frieden ihre Arbeit machen können, die Pressefreiheit ist für unsere Verfassung konstitutiv. Wir schützen die Meinungsfreiheit aktiv und entschlossen.

Ein Beamter im Einsatz kann aber kaum unterscheiden, ob es angemessen ist oder nicht, wenn sich jemand als Pressevertreter ausgibt, oder?

Es ist auch nicht Aufgabe der Polizei, hier unterschiedliche Medien in irgendeiner Weise zu bewerten. Da darf man als Privatperson seine Meinung haben…

Lassen Sie uns zum Abschluss noch auf zwei konkrete Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag zu sprechen kommen: Was dürfen wir in Sachen "Kennzeichnungspflicht für Polizisten" erwarten?

Zunächst einmal: Es wird bei keinem Polizisten eine namentliche Kennzeichnung geben. Und von der anonymisierten Kennzeichnung wird kein Streifenpolizist betroffen sein. Es geht um Spezialeinheiten, um geschlossene Einheiten, die heute bereits durch eine Ziffernfolge gekennzeichnet sind. Eine weitere Ziffer soll das personenscharf herunterbrechen. Teilweise gehen Regelungen in Nachbarländern, in denen etwa die FDP mit am Regierungstisch sitzt, weit darüber hinaus. Dort müssen auch Streifenpolizisten eine namentliche Kennzeichnung tragen. Das wird es in Baden-Württemberg nicht geben – das garantiere ich.

Akzeptieren das inzwischen auch die Polizisten? Direkt nach Unterzeichnung des Koalitionsvertrags gab es ja massiven Protest aus Gewerkschaftskreisen.

Ich habe inzwischen mit sehr vielen Polizistinnen und Polizisten gesprochen. Nachdem sich herumgesprochen hat, um was es tatsächlich geht, gibt es sehr wenig Aufregung. Die lautstarke Polemik hat nicht verfangen – die Gespräche verlaufen ruhig und sachlich. Wir werden eine gute Lösung erarbeiten.

Wann soll das Gesetz dazu stehen?

Ich habe immer gesagt, da überstürzen wir nichts, da wird auch nichts verzögert. Wir sind in gutem Gespräch mit unserem Koalitionspartner.

Und wie ist der Sachstand beim Antidiskriminierungsgesetz?

Es ist klar vereinbart, dass es kein Antidiskriminierungsgesetz wie in Berlin geben wird. Auch das garantiere ich. Uns geht es um ein Gesetz, das Diskriminierung wirkungsvoll verhindert und das respektvolle Miteinander stärkt. Wir werden einen Baden-Württemberg-Weg erarbeiten. Im Vordergrund steht für mich, dass wir dadurch das Vertrauen in die Arbeit der Polizei noch einmal zusätzlich erhöhen.

Wie soll der "Baden-Württemberg-Weg" konkret aussehen?

Daran arbeiten wir, konzentriert und engagiert. Und wenn es ein belastbares Ergebnis gibt, erfahren Sie es als Erstes…