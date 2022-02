Polizei im Einsatz bei einer Demonstration in Freiburg. Foto: Ditfurth / lsw

Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die SPD-Fraktion legt genüsslich den Finger in die Wunde. Wo bleibe denn das angekündigte Antidiskriminierungsgesetz des Landes, fragte die SPD-Abgeordnete Dorothea Kliche-Behnke am Mittwoch im Landtag anlässlich der Debatte über die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des Landes im Sozialministerium. Kliche-Behnke erinnerte damit an eine ursprüngliche Aussage der grün-schwarzen Koalition, dass dies noch im ersten Regierungsjahr geschehen soll. Dieses läuft im Mai ab.

Das von den Grünen im Koalitionsvertrag nach einer grundsätzlichen Kursänderung der CDU durchgesetzte Projekt kommt – allerdings wird es noch dauern. Das machte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Andreas Schwarz gegenüber unserer Redaktion deutlich. "Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit", betonte Schwarz. Die Fragen seien komplex und das Gesetz müsse klar und eindeutig sein, auch in der Abgrenzung zum "Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)" des Bundes, in dem es im Wesentlichen um Diskriminierung im Arbeitsleben und bei Alltagsgeschäften geht. Im geplanten Landesgesetz steht das Verhältnis zwischen Bürgern und staatlichen Stellen und Behörden im Mittelpunkt. Es soll Benachteiligungen wegen der Hautfarbe und anderer Merkmale verhindern.

Ursprünglich waren die Koalitionspartner davon ausgegangen, diese Baustelle bis Jahresende 2021 abzuräumen. Dies war zu optimistisch, räumt auch der frühere Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand am Donnerstag ein. "Manche Dinge brauchen einfach Zeit", so der Innenexperte der Grünen-Fraktion. Das zeitliche Ziel sei nun "eine erste Lesung des Gesetzes noch im Jahr 2022." Er verweist auf viele komplexe Detailfragen, aber auch auf die Fülle zeitgleich anstehender innenpolitischer Projekte. Dazu zählen eine Wahlrechtsreform für Landtags- und Kommunalwahlen oder die Kennzeichnungspflicht für Polizisten.

Die Debatte in der Koalition sei gut und kompromissorientiert, auch mit dem federführenden Innenministerium, betont Hildenbrand. Inhaltliche Schwierigkeiten der grün-schwarzen Koalition gebe es nicht, beteuert auch Thomas Blenke, innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, auf Anfrage. "Es wird einen Gesetzesentwurf geben, auf der Basis wird dann weiter verhandelt", so Blenke. Im Sommer 2021 hatten die Vorstellungen über das Gesetz in verschiedenen Punkten auseinandergelegen.

Der Entwurf kommt aus dem Innenministerium, die Vorstellungen einer eigens eingerichteten Arbeitsgruppe von Grünen und CDU fließen ein. Demnächst sollen Eckpunkte vorliegen. "Für uns ist Antidiskriminierung ein ganz wichtiges Thema. Wir wollen aber nicht das Berliner Modell haben", macht Blenke deutlich.

Im Streit um das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) hatte Innenminister Thomas Strobl (CDU) 2020 angedroht, künftig keine Polizisten aus Baden-Württemberg mehr in die Bundeshauptstadt abzuordnen, weil ihnen dort aus seiner Sicht rechtliche Schwierigkeiten drohten.

Das LADG gilt für die Berliner Verwaltung. Wer sich von dieser diskriminiert fühlt, kann sich bei einer Ombudsstelle Rat holen und beschweren. Bei einem Verstoß ist die öffentliche Stelle zu einem Schadensersatz verpflichtet, für die Durchsetzung wird auf den Rechtsweg verwiesen. Die Kritikpunkte der CDU sind bekannt. Es dürfe keine "Beweislastumkehr" nach Berliner Vorbild geben, keinen Generalverdacht gegenüber der Polizei, auch kein Verbandsklagerecht, betont Blenke. Grünen-Innenpolitiker Hildenbrand sieht auch hier Kompromisslinien, er spricht statt "Beweislastumkehr" von "Beweislasterleichterung" für diejenigen, die von Diskriminierung betroffen seien. Es gehe darum, ein Informations- oder Machtgefälle zwischen kritisierter Behörde und betroffenem Bürger auszugleichen. "Wir wollen mit unserem Gesetz einfach eine Schutzlücke schließen", so Hildenbrand.