Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Von seinem Büro in der Panoramastraße aus hat Steffen Jäger (42) einen wunderbaren Blick auf Stuttgart und die Kräne rund um den Hauptbahnhof. Als Präsident und Hauptgeschäftsführer des Gemeindetags in Personalunion hat er wenig Zeit, den Ausblick zu genießen – zu viele Baustellen fordern die Kommunen. Ein Gespräch über die Versprechen der großen Politik und die Nöte, die Städte und Gemeinden damit haben.

Viele Eltern beklagen einen Mangel an Kita-Plätzen und diejenigen, die einen haben, wünschen sich mehr Verlässlichkeit bei Betreuungszeiten. Wie nehmen Sie die Lage wahr?

Wir haben in Baden-Württemberg seit 2011 die Zahl der Facharbeitskräfte verdoppelt und die Zahl der Kita-Plätze um mehrere Zehntausend erhöht. Heute geben die Städte und Gemeinde zweieinhalb Mal so viel für die frühkindliche Bildung aus wie noch vor zehn Jahren. Trotz dieses Marathonlaufs können wir im Moment in der Fläche nicht gewährleisten, dass jeder Betreuungsbedarf gedeckt werden kann.

Woran liegt das?

Entgegen früheren Prognosen sind die Geburtenzahlen in den vergangenen Jahren gestiegen – und mit ihnen der Bedarf. Der leergefegte Fachkräftemarkt hat das Problem verschärft, Corona die Lage weiter zugespitzt. Die Folge ist, dass wir derzeit sogar Probleme haben, neugebaute Plätze in Betrieb zu nehmen. Es fehlt schlicht das Personal. Trotzdem findet die Kinderbetreuung in Baden-Württemberg weiter auf sehr hohem Niveau statt. Wir müssen uns aber die Frage stellen, wie wir dem Bedarf gerecht werden können.

Haben Sie eine Antwort?

Wenn wir verhindern wollen, dass wir einer nennenswerten Anzahl an Kindern keinen Platz bieten können, müssen wir mit dem vorhandenen Fachpersonal mehr Kinder betreuen.

Sie plädieren für größere Gruppen?

Größere Gruppen wären eine Möglichkeit. Eine andere wäre eine stärkere Unterstützung der Fachkräfte durch Zusatzpersonal. Die Politik muss hier eine Entscheidung treffen. Die schwierigen Rahmenbedingungen erfordern jedenfalls eine Abweichung von den Standards. Das kann aber nur eine Zwischenlösung sein, um in einer angespannten Lage die Betreuungsgarantie erfüllen zu können.

Wäre eine bessere Bezahlung nicht die bessere Lösung?

Die Bezahlung der frühkindlichen Pädagoginnen und Pädagogen hat sich in den letzten Jahren überdurchschnittlich entwickelt. Wir müssen das Berufsbild sicher attraktiv halten, auch finanziell. Aber wir müssen auch erkennen, dass der Markt für Facharbeitskräfte begrenzt ist.

Was erwarten Sie von Bund und Land?

Seit es den Rechtsanspruch für Kleinkindbetreuung gibt, gibt es ein Investitionsförderprogramm des Bundes für die kommunalen Träger. Nur: Dieses Programm ist überzeichnet, die Nachfrage übersteigt die Mittel bei weitem. Darauf brauchen wir eine Antwort, sonst gerät der notwendige Ausbau der U3-Plätze ins Stocken. Durch die gesteigerten Geburtenzahlen haben wir mittlerweile auch im Bereich der Drei- bis Sechsjährigen Druck, Plätze auszubauen. Wir brauchen daher ein neues Förderprogramm, idealerweise in Höhe von 150 Millionen Euro pro Jahr. Nur so können wir den gesellschaftlich gewünschten Ausbau bewerkstelligen.

Erst vor Kurzem hat der Bundesrat dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler zugestimmt. Das stößt bei vielen Eltern auf Begeisterung, bei den Kommunen nicht. Warum?

Wir können die Begeisterung in der Tat nicht teilen. Nur weil ein Ziel per Gesetz festgeschrieben wird, ist noch lange nicht gewährleistet, dass es auch erreicht wird. Allein in Baden-Württemberg wird dieses Gesetz jährlich einen hohen dreistelligen Millionenbetrag an Betriebskosten auslösen. Bisher ist weder eine auskömmliche Finanzierung geklärt noch die Frage, wie das personell gestemmt werden soll. Im Gegenteil: Wir befürchten, dass sich nun Kitas und Grundschulen auf dem ohnehin angespannten Markt für Facharbeitskräfte Konkurrenz machen. Die Personalnot droht dadurch noch größer zu werden.

Der Rechtsanspruch ist beschlossen, wie realistisch ist die Umsetzung bis 2026?

Wir kommen leider immer öfter in die Situation, dass die große Politik Dinge verspricht, die die Kommunen umsetzen müssen, ohne dafür die notwendigen Mittel und Instrumente an die Hand zu kriegen. Wir müssen in Baden-Württemberg die Sorge haben, dass der Rechtsanspruch die Vielzahl der vorhandenen schulträgerbezogenen Angebote nicht berücksichtigt. Schlimmstenfalls würde das das Aus für die freiwilligen, ehrenamtlichen Kooperationsangebote, etwa von Sport- oder Musikvereinen, an den Grundschulen bedeuten.