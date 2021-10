Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Debatte um ein neues Landtagswahlrecht nähert sich dem Ende. Ende Oktober treffen sich noch einmal die Fraktionsvorsitzenden der Regierungsparteien Grüne und CDU mit den Chefs von SPD und FDP zu einem abschließenden Gespräch, bevor sie mit einem möglichst von den vier Parteien unterstützten Gesetzesentwurf in den Landtag gehen wollen.

Wie sieht das Landtagswahlrecht bisher aus? Bisher gibt es in Baden-Württemberg ein Einstimmenwahlrecht. Der Landtag besteht aus den Gewinnern der 70 Wahlkreise, 50 Mandate werden durch die Zweitauszählung der Stimmen auf Regierungsbezirksebene verteilt. Letztere Zahl kann sich aber durch den mathematisch notwendigen Ausgleich zwischen Wahlkreissiegern und den Stimmverhältnissen der Parteien stark erhöhen. Aktuell hat der Landtag 154 Abgeordnete bei fünf Fraktionen.

Was sind Vorteile, was Nachteile des bisherigen Wahlrechts? Es ist ausgesprochen basisdemokratisch, da es den Einfluss der Parteiführungen stark begrenzt. Kandidaten werden ausschließlich vor Ort aufgestellt. Für die Parteiführungen war nie genau zu kalkulieren, wer in der Zweitauszählung zum Zug kommt. Nachteil ist, dass übergeordnete Gesichtspunkte wie ein ausgeglichener Frauenanteil ausschließlich im Wahlkreis zu klären sind.

Was sind die Kernpunkte des geplanten Landtagswahlrechts? Es ist ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht. Die Zweitstimme bestimmt die Stärke einer Partei im Landtag. Die ihr nach dem Stimmenanteil zustehenden Mandate werden zunächst mit den Wahlkreissiegern besetzt, dann werden weitere Mandate über die neuen Landeslisten verteilt. Wie bisher entsteht dabei der Mechanismus von Überhang- und Ausgleichsmandaten. Mit den Landeslisten will man den Anteil von Frauen, aber auch von jungen Leuten steigern, allerdings ist dies nicht rechtlich festzuschreiben. Der Anteil von Frauen im aktuellen Landtag liegt bei 29,2 Prozent.

Braucht die Regierung die Zustimmung der Oppositionsparteien? Nur für die geplante Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Grüne und CDU verfehlen die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit im Landtag knapp, es braucht mindestens eine weitere Oppositionspartei dazu.

Die Vorstellung eines zu großen Landtags treibt die Parteien um. Wie sehen die Rechenmodelle aus? In der Tat gibt es diese Sorge, aber es wird auch betont, dass ein größerer Landtag ein Resultat veränderten Wählerverhaltens ist. Es gibt Berechnungen, etwa des Innenministeriums, die auf der Basis des Wahlergebnisses von März 2021 keine Veränderungen sieht.

Die FDP hat vorgeschlagen, die Wahlkreise zu reduzieren. Was verspricht sie sich davon? Die FDP hat gerechnet und "extreme Annahmen getroffen". Auf der Basis eines Landtags mit sieben Parteien (aktuell fünf) und nah beieinanderliegenden Parteiergebnissen kommt sie auf 267 Mandate. Eine Reduzierung der Wahlkreise von derzeit 70 auf 60 ergibt bei gleicher Rechnung laut FDP eine Einsparung von 41 Mandaten. Es gibt aber Signale der FDP, die Wahlkreisfrage am Ende nicht zum Knackpunkt zu machen.

Was halten die anderen Parteien von der Idee der FDP? CDU, Grüne und SPD sehen einen nicht durchdachten Schnellschuss. So befürchtet der Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz, dass diese Debatte die Reform massiv kompliziere und verzögere. Die Größe des Landtags habe nichts mit dem Wahlrecht zu tun, sondern mit der Frage, wie viele Parteien im Landtag sind, und mit welchen Ergebnissen die Wahlkreise gewonnen werden.