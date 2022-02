Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Der Start von Beate Böhlen ins neue Amt der Bürgerbeauftragten des Landes war holprig. Beim ersten Wahlgang im Landtag im Juli 2019 fiel die langjährige Vorsitzende des Petitionsausschusses und Grünen-Abgeordnete aus Baden-Baden durch. Hintergrund waren Vorbehalte der CDU, da Böhlen zunächst vorhatte, für einen kurzen Zeitraum auch noch ihr Mandat im Gemeinderat der Kurstadt auszuüben. Die damalige Fraktionsvorsitzende war bei den Kommunalwahlen im Mai 2019 als Stimmenkönigin wiedergewählt worden. Die Niederlage im Landtag führte zu einer Verstimmung zwischen den Koalitionspartnern Grünen und CDU.

Böhlen räumte das Thema aber ab. Sie kündigte neben dem Rückzug vom Landtagsmandat auch den aus dem Gemeinderat im Falle ihrer Wahl an und wurde schließlich mit großer Mehrheit im Herbst 2019 zur Bürgerbeauftragten als Nachfolgerin von Volker Schindler gewählt. Er amtierte seit 2017 und war der erste Bürgerbeauftragte. Die Vorgeschichte hat Verletzungen bei ihr hinterlassen. "Der Start war nicht fair", sagt sie im Rückblick. Doch Arbeit heilt bekanntlich alle Wunden, auch durch ungeahnte Herausforderungen.

"Ich war 100 Tage im Amt – und dann kam Corona", bemerkt Böhlen. Aus einer stark auf Präsenz und direkte Gespräche setzenden Einrichtung wanderte vieles ins Digitale. Die Zahl der Rat- oder Hilfesuchenden stieg weiter an, wie auch der nun im Landtag vorgelegte Bericht für 2020 und 2021 belegt. Ein großer Anteil waren Fragen in Sachen Corona. 2020 gingen 748 Anliegen ein, 2021 waren es 833.

Für Böhlen auch ein Beleg dafür, wie die Einrichtung bereits im Bewusstsein der Bürger verankert ist – auch mit Blick auf die anders gelagerte Institution Petitionsausschuss. Ihre Aufgabe beschreibt sie mit den Schlagworten "Lotsin, Moderatorin und Dolmetscherin". Jeder und jede kann sich an sie wenden, um sich gegenüber der Landesverwaltung Gehör zu verschaffen. Im Gesetz ist es so formuliert: "Die oder der Bürgerbeauftragte hat die Aufgabe, die Stellung der Bürgerinnen und Bürger im Verkehr mit den Behörden des Landes zu stärken." Böhlen wird unterstützt von drei Mitarbeitern. Ihr Fazit: "Wir sind unterirdisch besetzt". Drei zusätzliche Personalstellen sind nun genehmigt.

Böhlen ist zudem noch "Polizeibeauftragte", also Ansprechpartnerin für jene, die sich von der Polizei ungerecht behandelt fühlen, aber auch für Polizei-Angehörige. Letzteres ist kürzlich in den Fokus geraten: Angesichts der Suspendierung des Polizeiinspekteurs wegen des Vorwurfs sexueller Belästigung hat sie gegenüber der Landesregierung nachdrücklich klargemacht, dass ihr Amt eine Anlaufstelle für betroffene Polizistinnen ist – und nicht nur die kurzfristig eingerichtete Stelle im Landespolizeipräsidium. Die von Innenminister Thomas Strobl (CDU) jüngst in Spiel gebrachte "Vertrauensanwältin" sieht sie deshalb in ihrer Einrichtung am besten aufgehoben.

Überhaupt die Polizei: 115 Eingaben von Bürgern wurden 2020 registriert, 2021 waren es 106, insgesamt elf kamen von Polizeiangehörigen. Vor allem das Polizeipräsidium Stuttgart betreffend gibt es überproportional viele Eingaben, oft wegen Diskriminierung. Natürlich weiß Böhlen von der Hotspot-Situation der Landeshauptstadt, dem schwierigen Job der Polizei. Dass sie von der Stuttgarter Polizeiführung etwas mehr Einsicht erwartet, hat sie im Bericht deutlich gemacht. Ihre Erfahrung hat sie aber gelehrt: "Es gibt Fälle der Diskriminierung, aber es gibt keine strukturelle Diskriminierung".