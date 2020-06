„Willkommen zurück“, begrüßt eine Lehrerin die Schüler an dieser Grundschule in Aukrug. Seit Montag findet in Schleswig-Holstein wieder täglich Unterricht im Klassenverband statt. Foto: Carsten Rehder

Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Eberbach. Das Ende der Pfingstferien naht – und damit stehen viele Familien wieder vor der Frage: Wie geht es eigentlich mit den Schulen und Kitas in Baden-Württemberg weiter? Hintergründe zu den Landesplänen.

Was ist der aktuelle Stand an den Schulen in Baden-Württemberg? Am 17. März wurden alle Schulen geschlossen und der Unterricht fand ausschließlich als "Homeschooling" statt, also zuhause via Internet oder "Lernpaket". Seit dem 4. Mai findet im Südwesten wieder ein stark eingeschränkter Präsenzunterricht für einige wenige Jahrgänge statt, beginnend mit den Abschlussklassen. Unterrichtet wurde bis zu den Ferien die Kursstufe der allgemein bildenden Gymnasien und entsprechender Gemeinschaftsschulen sowie die Klassenstufen 9 und 10 der Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen. Am 18. Mai wurde der Präsenzunterricht für die Viertklässler an den Grundschulen wieder aufgenommen.

Was ändert sich nach den Pfingstferien? Ab dem 15. Juni sollen alle anderen Schüler "in einem rollierenden System" wieder in den Präsenzunterricht einbezogen werden. Für die Grundschulen sieht das Ministerium vor, dass in einer Woche die Erst- und Drittklässler unterrichtet werden und in der folgenden Woche die Zweit- und Viertklässler. An den weiterführenden Schulen soll ebenso ein wöchentlicher Wechsel organisiert werden.

Ist das schon wieder Unterricht in vollem Umfang? Nein. Nicht nur dadurch, dass nur jede zweite Woche Präsenzunterricht stattfinden soll, bleibt der Umfang sehr reduziert. Auch die Wochen-Stundenzahl wird zusammengestrichen. "Möglichst mindestens zehn Unterrichtsstunden" erwartet das Kultusministerium an den Grundschulen. Das wäre nicht einmal der halbe Umfang der üblichen Stundenzahl. Der Schwerpunkt soll dabei auf Deutsche, Mathe und Sachunterricht liegen.

Ist der Ablauf an allen Schulen gleich geregelt? Nein. "Um die Realitäten an den Schulen und die Situation vor Ort zu berücksichtigen", so eine Sprecherin des Kultusministeriums gegenüber der RNZ, habe man den einzelnen Schulen "ausdrücklich Gestaltungsfreiräume für schulindividuelle Lösungen eingeräumt". Deshalb könnten die Schulen auch mehr als zehn Wochenstunden anbieten, wenn es die Kapazitäten vor Ort ermöglichen. Limitierend wirken die Raumkapazitäten und die Lehrkräfte.

Gibt es besondere Hygiene-Auflagen? Wichtigste Vorgabe ist das Abstandsgebot: Auch in den Schulen muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Deshalb müssen Klassen auch geteilt werden bzw. in deutlich größere Räume wie Sporthallen für den Unterricht ausweichen. Regelmäßig soll gelüftet werden. Auf gründliche Händehygiene soll geachtet werden.

Müssen Schüler und Lehrer eine Maske tragen? Nein. Eine Masken-Pflicht gilt innerhalb der Schulen nicht – es sei aber individuell "zulässig", wenn Schüler oder Lehrer einen Atemschutz tragen wollten, heißt es in den Hygienehinweisen. Schulen dürfen aber nicht eigenmächtig, beispielsweise über die Hausordnung, eine allgemeine Maskenpflicht auf dem Schulgelände beschließen, stellt das Ministerium klar. Gebraucht wird die Alltagsmaske allerdings auf dem Schulweg: In Bus und Bahn sowie an Haltestellen gilt landesweit ab dem sechsten Geburtstag die Maskenpflicht.

„Niemand hat versprochen, dass es regulären Unterricht noch in diesem Schuljahr gibt“: Winfried Kretschmann am Dienstag. F.: Schmidt

War nicht angekündigt, dass Kitas und Grundschulen komplett öffnen sollen? Richtig ist, dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am 26. Mai angekündigt hatten, dass bis Ende Juni die Kitas komplett öffnen sollen. Für Grundschulen werde ein Konzept zur weiteren Öffnung entwickelt. Auch am Dienstag hieß es auf der Homepage des Kultusministeriums noch: "Sowohl Kindertageseinrichtungen als auch Grundschulen sollen bis Ende Juni bzw. Anfang Juli vollständig geöffnet werden." Allerdings trat Kretschmann auf der Regierungspressekonferenz deutlich auf die Bremse. "Niemand hat versprochen, dass es einen regulären Unterricht noch in diesem Schuljahr gibt", sagte er. "Das war sicher ein großes Missverständnis, wenn das so aufgenommen worden wäre." Eine vollständige Öffnung gehe ja gar nicht, da nicht genügend Erzieher und Lehrer vorhanden wären, "weil sich viele als vulnerabel verstehen".

Aber das Ergebnis der Kinder-Studie war doch, dass Kita und Grundschulen komplett öffnen können?So hatte Kretschmann Ende Mai zumindest Zwischenergebnisse ausgelegt, die ihm zu der Studie der Unikliniken in Baden-Württemberg zugänglich gemacht worden waren. Kinder bis zum Alter von zehn Jahren – das war die untersuchte Gruppe – seien seltener krank und seltener infiziert als Erwachsene, nannte er als Ergebnis. Es könne ausgeschlossen werden, dass Kinder besondere Treiber des Infektionsgeschehens seien. In dieser Altersgruppe, so das Kultusministerium, "kann somit auf die Abstandsgebote verzichtet werden". Allerdings: Der Öffentlichkeit liegt noch immer kein Zwischenergebnis, geschweige denn ein Ergebnis der Studie vor.

Aber gibt es nicht schon Länder, in denen Grundschulen und Kitas geöffnet wurden? Ja. Und dabei muss man gar nicht in die europäischen Nachbarländer Dänemark und Niederlande schauen, die in der Vergangenheit deutlich mutiger waren, was die Öffnungen angeht. In Schleswig-Holstein können seit dieser Woche Grundschüler täglich wieder in die Schule. Auch in Sachsen gibt es bereits Unterricht im gewohnten Klassenverband. In Nordrhein-Westfalen beginnt der reguläre Schulalltag für die Jüngsten am 15. Juni – dort werden auch schon alle Kita-Kinder wieder betreut, allerdings mit weniger Stunden als normal.

Wie geht es in Baden-Württemberg weiter? Noch steht die Ankündigung einer weiteren Öffnung bis Ende Juni. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) forderte am Wochenende auf Facebook: "Der Sprung zum Regelbetrieb sollte ambitioniert und möglichst kurz sein. Wir brauchen große und schnelle Öffnungsschritte." Es sei "mindestens dasselbe Tempo gefragt" wie bei der Öffnung von Freizeitparks. Ministerpräsident Kretschmann blickt allerdings lieber schon auf die Zeit nach den Sommerferien: "Viel wichtiger ist die Frage, ob wir tatsächlich im neuen Schuljahr wieder einen Unterricht bekommen, der möglichst dem Regelunterricht entspricht", kommentierte er die aktuellen Öffnungserwartungen.