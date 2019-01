Stuttgart. (jsz) 50 bis 70 Berufseinsteiger fehlen der öffentlichen Verwaltung pro Jahr, um die Digitalisierung bei Kommunen, an Hochschulen oder auch beim Land selbst voranzutreiben. Die Regierung plant deshalb die Einrichtung eines Studiengangs "Digitales Verwaltungsmanagement" an den Verwaltungshochschulen Kehl und Ludwigsburg. Die ersten Studierenden sollen zum Wintersemester 2020/21 ihre Ausbildung aufnehmen, doch schon jetzt gibt es Kritik: Innenminister Thomas Strobl (CDU) will die Studenten erst einmal schlechter stellen als andere. Die oppositionelle SPD-Fraktion sieht dafür keinen Grund.

"Die bisherigen Überlegungen sehen vor, das Studium ,Digitales Verwaltungsmanagement‘ zunächst als externen Bachelorstudiengang einzurichten", schreibt Strobl in seiner Antwort auf eine SPD-Anfrage, die unserer Zeitung vorliegt. Grund dafür sei die schnellere Umsetzbarkeit: "Eine rasche Klärung der Finanzierung (...) wäre wegen der auf die Kommunen zukommenden Kostenlast nicht zu erwarten." Das hätte Folgen: "Externe" Studenten genießen kein Beamtenverhältnis mit Anwärterbezügen.

Der Verwaltungs- und Digitalisierungsexperte der SPD-Fraktion, Rainer Stickelberger, sieht die Gefahr einer Zweiklassengesellschaft heraufziehen. "Zudem wird der Studiengang unattraktiv und das gerade in dem Bereich der Digitalisierung, in dem es ohnehin zu wenig Fachkräfte gibt." Strobl habe in seiner Antwort keine Begründung dafür, dass mit einer Einigung zu den Kosten bis zum Wintersemester 2020/2021 nicht zu rechnen sei.

Beim existierenden, internen Studiengang "Public Management" holt sich das Land den größten Teil der Kosten für Bezüge, Reise- und Umzugsentschädigungen über den Finanzausgleich von den Kommunen zurück. Ein Ministeriumssprecher sagte auf Anfrage, es gebe hinsichtlich der neuen Fachkräfte aber unterschiedlichen Bedarf zwischen Kreisen und Städten auf der einen sowie kleinen Gemeinden auf der anderen Seite. Strobl lässt derzeit prüfen, ob der Studiengang "Digitales Verwaltungsmanagement" zu einem späteren Zeitpunkt intern eingerichtet werden kann.