Heidelberg. Früher war sie Fachanwältin für Arbeitsrecht, seit Mai 2021 ist sie die neue baden-württembergische Justizministerin: Marion Gentges. Beim Redaktionsbesuch sprach die 50-Jährige über die rechtlichen Herausforderungen der Corona-Pandemie.

Frau Gentges, die ersten Wellen der Pandemie haben Sie im Parlament erlebt, jetzt sitzen Sie am Kabinettstisch. Haben Sie sich vorgestellt, dass die Pandemie den Regierungsalltag so bestimmt?

Ich kann mich an keine Kabinettssitzung erinnern, in der die Pandemie nicht Thema gewesen wäre. Nicht von Top 1 bis Top 10, aber es ist immer mit auf der Tagesordnung. Wir haben in Baden-Württemberg früh, als erstes Bundesland, die Einbindung des Parlaments gesucht. Daher war ich schon vorher als Abgeordnete mit den Verordnungen befasst. Aber jetzt ist die Perspektive anders: Ich schaue nicht im Nachhinein drauf, sondern muss mir im Vorhinein mit Gedanken machen, wie sich das auswirken könnte.

Die meisten Verordnungen kommen aus dem Sozialministerium. Was ist die Rolle des Justizministeriums? Leisten Sie die Rechtsberatung?

Rechtsberatung leisten wir nicht, aber das Justizministerium ist mit befasst – vor allem zu verfassungsrechtlichen Fragen. Wir müssen ja unter anderem schauen, ob es verhältnismäßig ist, was wir tun, also ob es mildere Mittel gibt, die zum Ziel führen und ob es auch angemessen ist.

Wenn also über 2G, Testpflicht, Impfpflicht diskutiert wird, heben Sie immer die Hand und warnen, dass die Gerichte das bestimmt wieder kassieren werden?

(lacht) So ähnlich kann das sein. Die verfassungsrechtliche Bewertung ist nicht immer ganz einfach. Aber ich glaube, dadurch, dass wir jetzt nicht mehr vorrangig auf die Inzidenz, sondern auf die Auslastung des Gesundheitssystems schauen, ist es sehr viel deutlicher, dass unsere Maßnahmen verhältnismäßig sind. Die Rechtfertigung für die Grundrechtseinschränkungen ist nicht mehr so abstrakt, wie es bei den Inzidenzen der Fall war. Wir sind sehr viel näher an den verfassungsrechtlichen Vorgaben.

Verhindert das präventives Handeln? Dass die Landesregierung fürchten muss, dass ihre Regeln gerichtlich wieder kassiert werden, wenn sie frühzeitig erlassen werden?

Man kann reagieren. Man muss aber gucken, dass man verhältnismäßig agiert. Das ist die Verpflichtung, die das Grundgesetz staatlichem Handeln auferlegt. Es können aber durchaus auch zu einem frühen Zeitpunkt Einschränkungen angemessen sein.

Winfried Kretschmann hat vor einiger Zeit aber darüber geklagt, wie schwer ihm die Verwaltungsgerichte die Pandemiebekämpfung machen.

Wir haben nun einmal die dritte Gewalt als Kontrollinstanz für staatliches Handeln. Natürlich kann ein Gericht im Nachhinein zu einer anderen Einschätzung kommen. Ich glaube aber nicht, dass uns das die Handlungsfähigkeit nimmt. Und die Frage, ob frühe, harte Maßnahmen auf der Strecke später weitere Maßnahmen ersparen, die kann man durchaus diskutieren.

Von der Außenwahrnehmung ging es aber hin und her: Da wurde beispielsweise erst in einer Innenstadt eine Maskenpflicht erlassen, die dann gerichtlich kassiert – und kurz darauf galt die Maskenpflicht sogar landesweit.

Zum einen sind das gewisse Zuständigkeitsfragen. Ein Land kann Dinge beschließen, die einer Kommune verwehrt sind und umgekehrt. Es ist ein gewisses "Pendeln", dass ein Gericht mal sagt, eine Maßnahme sei an einer Stelle nicht verhältnismäßig. Dann muss gegebenenfalls nachgesteuert werden, das lässt sich nicht verhindern.

Aktuell wird in der Landesregierung ja eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen gewünscht. Wäre das verhältnismäßig?

Bei einer Impfpflicht muss man immer berücksichtigen, dass man schon in wesentliche Rechtsgüter eingreift: in die körperliche Unversehrtheit, in Persönlichkeitsrechte. Das geht nur, wenn es zur Erreichung eines legitimen Zwecks verhältnismäßig ist. Ich glaube nicht, dass es per se ausgeschlossen ist. Gerade wenn man an besonders vulnerable Gruppen denkt, also an Menschen, die beispielsweise im Gesundheitswesen mit kranken, besonders gefährdeten Personen arbeiten.

Ist es auch politisch sinnvoll, soetwas voranzutreiben?

Wir wissen, dass wir eine Impfquote von etwa 90 Prozent erreichen sollten, um die Pandemie zu brechen. Insofern ist im Grund fast alles sinnvoll, was die Impfquote erhöht. Wenn ich Bereiche habe, in denen besonders gefährdete Gruppen sind, die ich schützen kann, indem sich andere Gruppen impfen lassen, dann finde ich, dass man da schon drüber diskutieren kann.

2G gilt jetzt durch die "Alarmstufe" landesweit. Gleichzeitig wurde aus Berlin schon 2Gplus gefordert, also zusätzlich der negative Test. Warum gilt die Impfpflicht als unzumutbar – aber regelmäßig Stäbchen in die Nasen schieben lassen sollen sich auch Geimpfte?

Es können auch geimpfte Personen erkranken. In der Regel mit wenig Symptomen. Aber wer asymptomatisch ist, hat ja gar keine Veranlassung, von einer Veranstaltung fernzubleiben. Das heißt, er weiß gar nicht, dass er unter Umständen einen breiten Personenkreis anstecken kann. Das kann ich vermeiden, indem ich einmal einen Abstrich in der Nase mache. Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber von der Eingriffsintensität eher im unteren Bereich anzusiedeln. 2Gplus kann daher eine sinnvolle Maßnahme sein.

Erwarten Sie, einen Erfolg von Klagen von Geimpften gegen eine Testpflicht, zum Beispiel am Arbeitsplatz?

Jeder darf klagen. Dann entscheiden die Gerichte.

Eine Prognose, wie das Urteil ausfallen könnte, wagen Sie nicht?

Nein. Prognosen über Urteile gehören sich für eine Justizministerin auch nicht.

Das Infektionsschutzgesetz erlaubt ja schon für bestimmte Bereiche, dass Arbeitgeber nach dem Impfstatus fragen – auch in der Justiz. Wissen Sie, wie viele Ihrer Vollzugsbeamten geimpft sind?

Wir haben im Justizvollzug sehr früh durch Betriebsärzte impfen lassen. Wir wissen, wie viele Beschäftigte wir haben, wir wissen, wie viele Impfdosen weggingen. Deswegen gehen wir von einer Impfquote bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Justizvollzug von rund 85 Prozent aus – wobei ja auch noch Impfungen beispielsweise beim Hausarzt oder im Impfzentrum hinzukommen.

Also war die Impfbereitschaft hoch?

Ja. Im Justizvollzug kann man ja körperliche Nähe nicht wirklich vermeiden. Auch Homeoffice lässt sich nicht realisieren. Deshalb war es uns wichtig, da frühzeitig ein Angebot auch zum Selbstschutz zu machen.

Über den Sommer und Herbst hat sich vielen der Eindruck aufgedrängt: So richtig scharf wird nicht kontrolliert, ob die Regeln alle eingehalten werden.

Ich kann Ihnen sagen, was bei Gericht landet – und das ist gar nicht so wenig. An den Amtsgerichten hatten im Sommer etwa 25 Prozent aller Bußgeldverfahren Verstöße gegen die Corona-Verordnungen zum Gegenstand. Aktuell sind es 22,2 Prozent. Dort ist die Arbeit sonst von Verkehrsordnungswidrigkeiten geprägt. Bis 30. September hatten wir bei den Amtsgerichten in Baden-Württemberg insgesamt 7208 Ordnungswidrigkeiten-Verfahren mit Corona-Bezug. Knapp 70 Prozent davon sind schon erledigt.

Was sind die Verstöße, um die es da geht? Verstöße gegen die Ausgangssperren im Winter? Maskenpflicht?

Die meisten Verfahren waren über den Sommer, mit einem Höhepunkt im Juni mit 1257 Verfahren – das dürften eher Verstöße gewesen sein, die draußen, im öffentlichen Raum stattgefunden haben. Im Winter waren es deutlich weniger, im Februar zum Beispiel 117. Und Bußgeldverfahren ziehen sich in der Regel nicht lang.

Auch Klagen gegen die Corona-Verordnungen gab es ja schon einige.

Ja. Beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim gab es bisher rund 600 Verfahren. Und mit jeder Welle nahm die Klagebereitschaft zu. Ich rechne daher mit einer weiter zunehmenden Zahl an Klagen jetzt im Winter.

Kommen die Gerichte da personell hinterher?

Ich versuche, im Haushalt 2022 zusätzliche Stellen zu bekommen. Insgesamt möchten wir 285 Neustellen in der Justiz schaffen. 165 Stellen werden entfristet. Damit haben wir über 450 dauerhafte neue Stellen. Verlängert werden 580 befristete Stellen, um eben diesem Arbeitsanfall gerecht zu werden. Wenn es nicht gelingt, dass Gerichte ihrer Arbeit in einer angemessenen Zeit und in einer hohen Qualität nachkommen, dann riskieren wir das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Rechtsstaat. Dazu bin ich nicht bereit.

Ist es ein kurzfristiger Effekt, diese Mehrbelastung, oder dauerhaft?

Wir sehen schon, dass wir beispielsweise durch Gesetzesänderungen zusätzliche Aufgaben bekommen. Ein Beispiel: Im Sommer ist das Gesetz zur Bekämpfung von Hasskriminalität und Kinderpornografie in Kraft getreten, das ab 2022 in Verbindung mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz eine Meldepflicht für bestimmte Straftaten vorsieht. Daher gehen wir pro Jahr von rund 17.500 zusätzlichen Verfahren im Bereich Hasskriminalität aus. Im Bereich Kinderpornografie erwarten wir rund 2000 zusätzliche Verfahren pro Jahr.

Wie viel Richter, wie viele Staatsanwälte braucht man dafür zusätzlich?

Wir haben schon zusätzliche Stellen vorgesehen: allein 12 für Hasskriminalität und 20 für die Bekämpfung sexualisierter Gewalt.

Das reicht?

Das brauchen wir zwingend. Wir haben diesen Haushalt unter schwierigen finanziellen Bedingungen aufgestellt. Da ist das, was erreicht wurde, ein echter Schritt.

Die Justiz würde sich vermutlich über Entlastung freuen. Ein Punkt, der kommen könnte: Die Cannabis-Legalisierung durch die "Ampel" in Berlin. Ein guter Schritt?

Ich gehöre nicht zu denen, die Justizpolitik nach Kassenlage betreiben wollen. Entweder stellt man fest, dass ein bestimmtes Verhalten strafrechtlich zu ahnden ist – oder nicht. Ich würde niemals verlangen, bestimmte Dinge aus der Strafbarkeit zu nehmen, weil die Justiz sonst überlastet wäre.

Und inhaltlich: Finden Sie die Pläne sinnvoll?

Es gibt gerade junge Menschen – und davor warnen auch Mediziner – die nach ganz wenigen Konsumeinheiten schon schwerste gesundheitliche Schäden davontragen können. Ich kann mich da aus meiner Anwaltstätigkeit an Fälle von paranoider Schizophrenie erinnern. So etwas kann unter Umständen ein Leben in der geschlossenen Psychiatrie bedeuten. Dieses Risiko wird nicht kleiner, wenn man den Zugang zu Cannabis erleichtert. Auf Partys von Jugendlichen findet ja auch Alkohol statt – weil ältere Freunde oder Geschwister den Alkohol besorgen. Da habe ich durchaus die Sorge, dass bei einer Cannabis-Legalisierung für Erwachsene dies auch für Jugendliche einen einfacheren Zugang bedeutet.

Wäre die kontrollierte Abgabe nicht ein Fortschritt?

Das, was da freigegeben werden soll, könnte möglicherweise vom Wirkstoff so gering sein, dass es für Suchtabhängige im Zweifel gar nicht reicht – sodass die sich dann doch anderweitig Stoff beschaffen - mit allen Risiken, die man eigentlich vermeiden will. Deswegen halte ich persönlich wenig von der Freigabe.

Also: Es würde Ihre Justiz deutlich entlasten – aber das Risiko ist Ihnen zu hoch?

Ja. Ich sehe das insgesamt einfach kritisch. Zumal man ja erst schauen müsste, was tatsächlich bei der Strafbarkeit wegfällt.