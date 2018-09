Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Bad Wildbad. Staatssekretär Andre Baumann hat es nicht leicht dieser Tage. "Das Umweltministerium Baden-Württemberg sehnt sich den Wolf nicht herbei", ruft der Biologe vor gut 300 skeptischen Bürgern in Bad Wildbad. "Und ganz klar: Ich persönlich wünsche mir den Wolf in Baden-Württemberg nicht!"

Das streng geschützte Raubtier ist aber da. Das bislang einzige sesshafte Exemplar hat im Frühjahr in Bad Wildbad eine Schafherde überfallen; bei dem Gemetzel starben insgesamt 44 Tiere. "Die Vorstellung des einzelnen Wolfes, der sich da ab und zu mal ein Schaf holt, war widerlegt", erklärt Bürgermeister Klaus Mack (CDU) gleich zur Begrüßung. Pünktlich zu Baumanns Infogespräch wurden übers vergangene Wochenende erneut zwei Tiere gerissen. Die Analyse steht noch aus, doch unter den gut 300 Zuhörern in der Bad Wildbader Trinkhalle gibt es kaum Zweifel am Schuldigen.

Das Bürgergespräch im Wolfsgebiet ist ein Experiment des grün geführten Umweltressorts. 36 Experten aus der Naturschutzverwaltung verteilen sich auf drei Themeninseln, an denen sie Rede und Antwort stehen, Informationen verteilen, Anregungen aufnehmen. "Wolf und Nutztier", "Wolf und Mensch", "Was tut das Land" heißen die Themen.

Am letzten Stand hätte eigentlich Baumann mitreden wollen, doch er bleibt gleich zu Beginn in einer Traube aufgebrachter Tierhalter stecken. "Das Enztal wurde von Menschen geöffnet, denen man Landschaftspflegeverträge angeboten hat", ereifert sich der 75-jährige Egon Schanz aus Neuweiler. "Wenn wir nicht aufpassen, ist es in 20 oder 25 Jahren wieder so zugewachsen wie früher!" Seine Frau Ingrid (63) berichtet, sie hätten die Ställe für ihre rund 300 Schafe eigens für Offenhaltung umgebaut. 15.000 Euro würde es kosten, sie nun wieder zu schließen, doch dafür sei vom Land kein Geld vorgesehen.

Andere Präventionsmaßnahmen unterstützt Baden-Württemberg im 2018 eingerichteten Fördergebiet durchaus: 90 Prozent der Kosten für spezielle Zäune, Aufwendungen für ihre Erdung, Ausgaben für Herdenschutzhunde. "Das macht kein anderes Bundesland!", ruft Baumann.

Den Viehhaltern ist das jedoch nicht genug: Sie wollen volle Erstattung inklusive der Arbeit oder eine Querfinanzierung etwa durch eine Weidetierprämie. Die hatten Grüne und Linke im Frühjahr im Bundestag auch beantragt. Sie wurde aber von Union, SPD und FDP abgelehnt. Für weitere Hilfen müsse man sich erst noch mit der EU einigen, sagt Baumann: "Brüssel macht eine tolle Arbeit, aber es geht eben manchmal nicht so schnell, wie wir uns das wünschen!"

"Es geht an unseren Geldbeutel", hält Achim Benz fest, 57-jähriger Biobauer aus Murgtal. "Es werden Flächen aufgegeben werden!" - "Das wäre fatal!", kontert Baumann. "Wir haben größtes Interesse, dass die Weidetierhaltung eine Zukunft hat", beteuert der 45-Jährige "Ich weiß nicht, ob Sie’s wissen, ich habe über die Weidetierhaltung meine Doktorarbeit geschrieben! Ich bin absoluter Weidetierfreund!" Die Artenvielfalt der hiesigen Landschaft sei anders gar nicht zu erhalten.

Fachpolitiker der Grünen-Fraktion sind diesen Sommer unter anderem im Osten Deutschlands unterwegs, um sich zum gemeinsamen Kurs beim Wolf zusammenzuraufen. Auch durch die Ökopartei geht nämlich ein Riss: Einzelne Vertreter wollen den Wolf ins Jagdrecht aufnehmen, andere sehen darin ein sinnloses Bürokratiemonster. Die Grünen plagt auch die Angst vor einer ganz konkreten Frage: Was geschieht, wenn vor der nächsten Landtagswahl tatsächlich ein Rudel durch den Südwesten streift? Könnte die CDU den Wolf womöglich nutzen, um Ministerpräsident Winfried Kretschmann aus dem Amt zu heben?

Staatssekretär Baumann weiß um die Explosivität des Themas: Vor knapp einem Jahr wurde er in St. Märgen bei einem Bürgergespräch massiv angegangen; die Beziehung zum einladenden Landtagsabgeordneten Reinhold Pix (Grüne) soll stark darunter gelitten haben. Vielleicht ist die Aufteilung auf Themeninseln in Bad Wildbad auch der Versuch, die Situation "Alle gegen einen" zu verhindern. Manche haben darauf gewartet: "Diese Art von Diskussion ist unter aller Kanone", schimpft etwa der prominenteste Schäfer des Orts. Gernot Fröschle gehörten die 44 im Mai getöteten Tiere. Nun gebe es nicht mal eine öffentliche Debatte, sondern nur Grüppchen: "Das ist sehr traurig, Herr Baumann!"

Später sieht man die beiden abseits im Zwiegespräch, auch an anderen Tischen wird die Debatte mit zunehmender Dauer ruhiger. Freilich gehen manche Viehhalter auch. Über Schutz für den Wolf wird nicht in Stuttgart und auch nicht in Berlin entschieden. Trotzdem haben viele seine Existenz noch nicht akzeptiert. "Der Wolf gehört für mich in die Taiga und die Tundra", erklärt der 31-jährige Rinderzüchter Andreas Lamparth aus Altensteig. "Es muss erst ein Wolf ein Kind im Waldkindergarten zerfleischen, bis die Regierung was unternimmt."