Von Roland Böhm

Stuttgart. Den Saal des Oberlandesgerichts am Gefängnis Stuttgart-Stammheim betritt der Angeklagte am Montag mit einem leeren Aktenordner vor dem Gesicht, mit einer schwarzen Basecap und einer schwarzen Jacke mit hochgeklapptem Kragen. Als die Kameras weg sind, setzt er sich im strahlend weißen Hemd auf die Anklagebank. Über sich und die Vorwürfe reden will der 29-Jährige aber erst später. Neben der Unterstützung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geht es um die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.

Sein Verteidiger Marc Jüdt weist am Montag schon mal jede Schuld seines Mandanten zurück. Der 29-Jährige sei nie ein gewaltbereiter Islamist gewesen, praktiziere Mitmenschlichkeit und liebe die Freiheit und die Demokratie. Dass er vor einem Jahr einen blutigen Terroranschlag auf eine weihnachtliche Eislaufbahn am Karlsruher Schloss geplant haben soll, entspringe allein der Fantasie eines V-Mannes.

Ähnlich dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz 2016 mit zwölf Toten wollte der 1988 in Freiburg geborene Deutsche laut Anklage im Dezember 2017 einen Lastwagen in die weihnachtlichen Stände an einer Eislauffläche vor dem Karlsruher Schloss lenken. 2015 soll er sich der Terrormiliz IS verschrieben, seither im Internet ihre Propaganda verbreitet und Mitglieder angeworben haben.

Dasbar W. ist Deutscher, wurde 1988 in Freiburg geboren. Zuletzt lebte er in Karlsruhe-Rüppurr, wollte studieren. Zur Sorge der Nachbarn ließ er sich aber einen Bart wachsen und besuchte Moscheen, die im Verdacht stünden, radikal-islamisches Gedankengut zu verbreiten, hieß es. Laut Ermittlungsbehörde ließ sich der Mann 2016 im Irak vom IS als Scharfschütze ausbilden, sollte später Anschläge in Belgien und Frankreich vorbereiten. 2017 sei er nach Deutschland zurückgekehrt. Bei der Einreise fiel den Behörden ein Video in die Hände, das ihn beim Schießen mit einem Scharfschützengewehr zeigte. Verteidiger Jüdt erklärt, in Kurdistan sei der Umgang der Jugend mit Gewehren "völlig normal". Sein Mandant sympathisiere mit den Peschmerga, der Armee des kurdischen Autonomiegebiets im Irak.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem 29-Jährigen neben der Mitgliedschaft und der Unterstützung der Terrormiliz Islamischer Staat die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Er soll auch selbst Propaganda-Videos für den IS angefertigt und verbreitet haben. Der Mann sitzt seit dem 20. Dezember 2017 in Untersuchungshaft.

Verteidiger Jüdt bemängelt, die Anklage fuße in erster Linie auf angeblich fragwürdigen Aussagen eines V-Mannes. Dieser habe ein völlig falsches Bild seines Mandanten gezeichnet. Die Ermittler beim Landeskriminalamt hätten dessen Aussagen für bare Münze genommen und seien "dilettantisch" damit umgegangen - zum Nachteil seines Mandanten.

Entscheidend für den Prozess könnte sein, ob der V-Mann gehört werden kann. Bisher ist das nach Angaben des Senats gar nicht möglich. Der Grund: Baden-Württembergs Innenministerium hat ihn aus Gründen des Personenschutzes voll umfänglich gesperrt. Der Vorsitzende Richter Herbert Anderer kündigt am Montag an, im Rahmen des Möglichen dagegen vorzugehen. Letztlich könne das Ministerium aber bei seiner Einschätzung bleiben, womit der V-Mann nicht als Zeuge gehört werden könnte, erklärt ein Sprecher.