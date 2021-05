Berlin/Stuttgart. (ar) Geimpfte und Genesene können in Deutschland wieder mehr Freiheiten genießen. Nach der Zustimmung des Bundesrats am Freitag, könne die Verordnung der Bundesregierung nun "am Sonntag in Kraft treten", kündigte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) am Freitag an. Doch wie ist die Corona-Impfung nachzuweisen? Ein Überblick.

Als geimpft gelten alle Menschen, die den vollständigen Impfschutz erhalten haben. Laut Verordnung ist das der Fall, wenn nach der letzten erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind. Bei den Impfstoffen von Biontech, Astra-Zeneca und Moderna gilt das entsprechend nach der Zweitimpfung. Bei dem nur einmalig zu verabreichenden Vakzin von Johnson & Johnson hingegen schon nach der Erstimpfung.

Die geimpfte Person muss als Beleg einen Nachweis auf Papier oder digital auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch vorlegen können. In der Regel genügt dabei der Impfpass. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stellte zudem einen digitalen Impfausweis für den Sommer in Aussicht. Das Ministerium habe Firmen bereits mit der Entwicklung einer Impfpass-App beauftragt. "Wir gehen aktuell davon aus, dass dieses Angebot zum Ende des zweiten Quartals 2021 bereitgestellt werden kann", sagte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums auf Anfrage der RNZ. Der digitale Impfnachweis soll künftig in der Arztpraxis oder in einem Impfzentrum generiert werden.

Als genesen gilt jeder, der schon einmal eine Corona-Infektion überstanden hat – und dies mit einem positiven PCR-Labortest nachweisen kann, der mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist. Der Test kann über das Labor oder den Hausarzt angefordert werden. Denn Menschen, deren Erkrankung länger als sechs Monate zurückliegt, gelten im Sinn der Verordnung nicht als genesen. Der Grund: Zwar bildet das Immunsystem entsprechende Antikörper aus, diese verschwinden aber nach einer gewissen Zeit wieder. Ihnen wird zum Verstärken der Immunantwort eine Schutzimpfung empfohlen. Diese sollte laut der Ständigen Impfkommission frühestens sechs Monate nach der Genesung erwogen werden.

Ein Corona-Genesener muss "nach derzeitigem Stand das PCR-Testergebnis als Nachweis für die überstandene Infektion zusammen mit dem Impfnachweis mit sich führen", erklärt ein Sprecher des Sozialministeriums Baden-Württemberg auf Anfrage der RNZ. Damit kann der Genesene ebenfalls belegen, dass bei ihm eben nur eine Impfdosis genügt.