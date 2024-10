Plaine. (dpa) Bei einer Trauerfeier im Elsass haben Hunderte Menschen Abschied genommen von der Jugendlichen Lina, deren Leiche mehr als ein Jahr nach ihrem Verschwinden in Zentralfrankreich entdeckt worden war. In der Kirche in der kleinen Gemeinde Plaine kamen Freunde und Angehörige zusammen, weitere Menschen verfolgten draußen die über Lautsprecher übertragende Trauerfeier. Die Beisetzung

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote