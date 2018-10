(rnz/end) Von einer wahren Einbruchserie wird derzeit das Unterland heimgesucht. Dabei gehen die Täter teilweise höchst professionell und auch ohne Skrupel vor. Allein über das zurückliegende Wochenende wurden der Polizei mehr als zehn Einbrüche in Wohnungen, Häuser, Gaststätten und Firmen angezeigt. Hinweise auf Täter gibt es bislang nicht.

In Brackenheim-Hausen gingen Einbrecher in der Nacht zum Samstag ein Betriebsgebäude in der Industriestraße an. Zunächst hebelten sie an verschiedenen Werkhallen die Zugangstüren, vermutlich mit einem Stemmeisen, auf. Danach wurden die sechs Getränkeautomaten und ein Pfandflaschenautomat brachial aufgebrochen und die Münzbehälter entleert. Die Täter betraten sämtliche Büroräume im Erdgeschoss und brachen zahlreiche Behältnisse und Büroschränke auf. In einem Raum fanden die Täter einen größeren Tresor vor, den sie versuchten mit einem mitgebrachten Trennschleifer aufzuflexen. Die Täter waren offensichtlich auf der Suche nach Bargeld, denn wertvolle Werkzeuge und Elektronik blieben unberührt. Alleine der Sachschaden an den Getränkeautomaten beläuft sich auf 8000 bis 10.000 Euro.

In Pfaffenhofen wurde in der Nacht zum Samstag eine Gaststätte und Geldspielautomaten aufgebrochen. Aus diesen konnten sie einen vierstelligen Betrag in Scheinen und Münzen erbeuten.

Ebenfalls am Samstag zwischen 14.40 Uhr und 19 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Lohmühlstraße in Schwaigern ein. Auch hier wurden sämtliche Schränke und Behältnisse geöffnet und durchwühlt. Es wurde Silber- und Goldschmuck in unbekannter Höhe entwendet.

In Weinsberg schlugen Einbrecher am Samstag zwischen 15 und 18.15 Uhr eine Scheibe in einem Zweifamilienhaus ein. Sie entriegeln das Fenster und gelangen so in das Gebäude. Hier durchwühlten sie ebenfalls alle Behältnisse und Möbel. Erbeuten konnten sich offensichtlich laut Eigentümerin nichts.

In Güglingen wurde am frühen Sonntag versucht, in das Jugendzentrum einzubrechen. Durch einen aufmerksamen Anwohner konnten drei Personen dabei beobachtet werden, wie sie sich an einem Fenster zu schaffen machten. Noch vor Eintreffen der ersten Streifen bemerkten die Langfinger wohl, dass sie beobachtet werden und rannten in Richtung Ortszentrum davon.

In Heilbronn-Böckingen nahmen Einbrecher bei ihrem Beutezug in der auch einen Tresor mit. Die Täter drangen in eine Firma in der August-Mogler-Straße ein. In einem Wandschrank fanden sie einen kleineren Möbeltresor vor, den sie aus der Wand brachen und mitnahmen. Im Tresor befand sich ein größerer Bargeldbetrag im fünfstelligen Bereich in Scheinen, sowie Dokumente und weitere Unterlagen.