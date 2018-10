Von Brigitte Fritz-Kador

Das Unwort des Jahres für den Landkreis Heilbronn und die Karlsruher Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) dürfte jetzt bereits feststehen: "Bombardier". In einer Pressemitteilung vom 17. Februar muss die AVG einräumen, dass sich die vollständige Betriebsaufnahme der Strecke Heilbronn-Nord weiter verschiebt.

Die Stadtbahn S42 sollte schon im vergangenen Jahr (es war schon zuvor zu Verzögerungen gekommen), nun endlich zum Fahrplanwechsel am 8. Juni 2014 von Heilbronn nach Norden fahren, d.h. bis Mosbach und zum Jahresende bis Sinsheim. Das kann man jetzt vergessen. Der Ärger unter den Betroffenen ist groß.

Nur mit Ach und Krach und viel Druck durch die Stadt Heilbronn war erreicht worden, dass die S42 ab Dezember wenigstens bis Neckarsulm verkehrt. Aber nicht nur Neckarsulm, auch alle weiteren Anschlussorte im Landkreis haben für den Betrieb ihre Hausaufgaben gemacht, d.h. die notwendigen und teils aufwendigen Baumaßnahmen für die Infrastruktur eines Stadtbahnbetriebes geschaffen, der außerhalb von Heilbronn auf DB-Gleisen stattfindet. Die hier eingesetzten Züge bedürfen einer besonderen Sicherheitsprüfung - und die kann immer noch nicht stattfinden.

Die AVG betont jetzt, dass der Mannheimer Zughersteller Bombardier die alleinige Verantwortung für die Verzögerung trage und reagiert "mit vollkommenem Unverständnis auf die erneuten Probleme". Die Einreichung der für die Zulassung des neuen Zweisystem-Fahrzeuges ET 2010 beim Eisenbahnbundesamt erforderlichen Dossiers müsse durch den "selbst ernannten Weltmarktführer Bombardier", wie es darin ironisch heißt, zum wiederholten Male verschoben werden. Die Verzögerungen seien auf technische Probleme seitens des Herstellers zurückzuführen. Für die Zulassung müssen in 21 Fachbereichen Einzeldossiers mit theoretischen und praktischen Nachweisen sowie einem abschließenden Gesamtdossier abgegeben werden, erst dann kann der Prüfungsprozess, der bis zu vier Monate dauern kann, überhaupt in Gang gesetzt werden. Dazu fehlten aber weiterhin noch vier Einzeldossiers und das Gesamtdossier.

Bei der ersten Verzögerung hatte auch die AVG viel Kritik einstecken müssen weil sie die Probleme nicht rechtzeitig kommuniziert hatte. Die neue Hiobsbotschaft hat sie schneller an die Öffentlichkeit gebracht und dafür mit ihren Vertragspartnern, der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, DB Regio, der Stadt, dem Landratsamt und den Stadtwerken Heilbronn unmittelbar nach Bekanntwerden der neuerlichen Verzögerung Kontakt aufgenommen.

Landrat Detlef Piepenburg sagte zur neuen Entwicklung, er sei zutiefst enttäuscht und vor allem besonders ärgerlich darüber, dass der Landkreis keinerlei Einfluss und Steuerungsmöglichkeiten habe. Vertragspartner von Bombardier ist ausschließlich die AVG. Die Stadtbahnzüge für den Betrieb der S42 kosten 52 Millionen Euro, davon sind ca. 60 Prozent bereits bezahlt. Geprüft hat man im Landratsamt auch die Möglichkeit einer Regressforderung, es muss ja auch der Busverkehr aufrecht erhalten bleiben. Diese besteht nicht, da man mit Bombardier selber kein Vertragsverhältnis hat. Die AGV hingegen will Regressforderungen an Bombardier stellen. Die Stadtbahnwagen waren bereits 2009 bestellt worden.