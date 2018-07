Der Patient schildert seine Probleme am Telefon oder im Videochat, ein Arzt gibt seine Diagnose ab: Was in einigen Ländern bereits möglich ist, soll auch im Südwesten erprobt werden. Foto: thinkstock

Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Sprechstunde ausschließlich per Skype? Eine ärztliche Diagnose, die nur auf Grundlage von Videochats, Fotos und Telefonaten zustande kommt? Bisher ist das in Deutschland verboten. Die Ärzte selbst schließen "Fernbehandlungen" in ihren Berufsordnungen aus. Erlaubt sind sie lediglich als Ergänzung des direkten, persönlichen Arzt-Patienten-Kontakts - wenn man nach dem Arzttermin nochmal telefoniert oder Fotos einschickt beispielsweise, oder wenn Ärzte auf telefonisches Bitten Folgerezepte verschicken.

Doch das strenge Verbot könnte fallen - und Baden-Württemberg vorangehen. Die hiesige Landesärztekammer hat vergangenes Jahr ihre Berufsordnung geändert und damit "den Startschuss zur Bewerbungsphase für Fernbehandlungs-Modellprojekte gegeben", wie es der Präsident der Kammer, Ulrich Clever, ausdrückt. "Erstmals in Deutschland gestatten wir, dass ärztliche Behandlungen ausschließlich über Kommunikationsnetze durchgeführt werden", sagt er. Auch Landes-Sozialminister Manne Lucha lässt ausrichten, er halte "diese modellhafte Lockerung der Regeln" für zukunftsweisend und habe sie daher genehmigt.

Seit 1. April läuft die Erprobungsphase: Baden-württembergische Mediziner können sich mit ihren Konzepten zur ausschließlichen Fernbehandlung für entsprechende Modellprojekte bewerben. Ob die genehmigt werden, werde sorgfältig geprüft. Clever sagte, es hätten sich seitdem schon "eine Menge" Bewerber und Interessenten gemeldet, Zahlen wollte er aber nicht nennen. Laut Minister Lucha könnten die Modellprojekte "neue Versorgungsmöglichkeiten eröffnen und einen wichtigen Beitrag in der Patientenversorgung nicht nur in strukturschwachen Regionen leisten".

Ziel der Erprobung, sagte Clever, sei nicht eine Verlagerung der ärztlichen Versorgung, es gehe um Ergänzungen. Die Ärzte wollten neue, digitale Möglichkeiten nicht rundweg ausschließen, sondern prüfen, ob und wie das traditionelle Arzt-Patienten-Gespräch ergänzt werden könne. "Wir wollten nicht in die Situation geraten, dass in Baden-Württemberg alles verboten ist, aber zugleich jeder die Möglichkeit hat, sich im Internet an fragwürdige Anbieter oder indische Callcenter zu wenden", sagte Clever.

Ausschließliche Fernbehandlung ist in vielen Ländern bereits zulässig, etwa in der Schweiz. Es gebe auch bereits deutsche Ärzte, die von ihrem Wohnort in die Schweiz pendeln, und von dort aus solche Beratungen anbieten. Der Druck, so etwas auch hier zuzulassen, sei hoch.

Mehr Fernbehandlungen könnten möglicherweise auch helfen, dem Ärztemangel zu begegnen. In manchen Gegenden in Baden-Württemberg fehlen Ärzte. Besonders Allgemeinmediziner auf dem Land. "In den nächsten fünf Jahren werden in Baden-Württemberg etwa 500 Hausärzte fehlen", sagte Clever.

Die Zahnärztekammer warnte unterdessen, dass auch in ihrem Bereich ein Engpass bei der Versorgung drohe. "Die Ballungsräume ziehen ganz stark an und auf dem Land finden die zahnärztlichen Kollegen kaum mehr Nachfolger", sagte Kammerpräsident Torsten Tomppert.