Plakate, Trillerpfeifen und Lärm vor dem Rathaus: In Karlsruhe wollen Schüler mehr partizipieren und auch bei der Suche nach einem neuen Stadt-Slogan Ideen einbringen. Foto: voko

Von Volker Knopf

Karlsruhe. Mehr Mitbestimmung forderten gestern Mittag rund 100 Kinder auf dem Karlsruher Marktplatz. Mit Trillerpfeifen und Plakaten bewaffnet, zogen sie vor das Rathaus und lockten mit Ohren betäubendem Lärm auch Erste Bürgermeisterin Margret Mergen aus ihrem Büro. Mit dem "Warnstreik" demonstrierte der Nachwuchs aus verschiedenen Schulen für mehr Kinderrechte.

"Kinder und Jugendliche müssen die Zukunft in ihrer Stadt mitgestalten können. Wir verleihen Kindern hiermit eine Stimme. Für eine Minute werden Bauklötze, Stifte, Schaufeln und Bücher niedergelegt", rief Organisator Jerome Baun per Megaphon in die Menge. Mit seiner Stiftung "Hänsel + Gretel" engagiert er sich schon seit Jahren für Kinderrechte.

Der "Streik" hatte zudem einen weiteren Aspekt. Vor etlichen Monaten scheiterte die Stadt bei der Suche nach einem neuen Slogan, der die einstige Beamtenstadt künftig nach außen hin repräsentieren soll. Der Spruch, "Karlsruhe - Baden in Ideen", den eine von der Stadt für 50 000 Euro beauftragte Werbeagentur aus Berlin ersonnen hatte, fiel bei den Einwohnern der früheren badischen Residenz gnadenlos durch.

Möglichst bald soll nun ein neuer Slogan gefunden werden. "Die Kinder aber hat keiner gefragt. Das ist nicht kinderbewusst, und daher haben wir die Kampagne ,Dein Spruch für Karlsruhe' ins Leben gerufen. Jetzt sind auch mal die Jüngsten am Zug. Denn auch deren Stimme zählt", betonte Organisator Jerome Braun. Angetan von der kreativen Aktion zeigte sich Bürgermeisterin Margret Mergen. "Toll, dass so viele heute für ihre Rechte einstehen. Uns sind euere Anliegen sehr wichtig. Bei mir findet ihr jederzeit ein offenes Ohr", meinte die Dezernentin. So soll Anfang April ein Gewinnerslogan von Kindern für Karlsruhe gekürt werden. Bis zum Sommer soll der Spruch auf einer Straßenbahn durch die Fächerstadt seine Runde ziehen.

Schon bei der Aktion vor dem Rathaus waren Plakate mit mahnenden Worten zu finden. "Hört auf die Kinder!", "Unsere Stimme zählt", "Wir bringen Karlsruhe voran" oder "Kinder an die Macht" - getreu dem Songtitel von Herbert Grönemeyer - waren nur einige.