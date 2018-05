Von Bettina Grachtrup

Stuttgart. Seit einigen Jahren können Eltern frei darüber entscheiden, auf welche weiterführende Schule sie ihr Kind schicken wollen. Nun will die Landesregierung in einem Punkt leicht nachsteuern. Fragen und Antworten zu einem kontroversen Thema:

Was ist die Grundschulempfehlung? Die Grundschulempfehlung ist die Empfehlung der Grundschule dazu, welche weiterführende Schulart für ein Kind nach der vierten Klasse geeignet ist. Die Eltern erhalten die Empfehlung am Ende des ersten Halbjahres der vierten Klasse für ihr Kind.

Wie sah die Grundschulempfehlung früher aus? Früher war die Grundschulempfehlung verbindlich, das heißt, die Eltern konnten ihr Kind nicht einfach auf eine andere Schulart schicken als die Empfehlung vorsah. Wenn die Eltern von der Empfehlung abweichen wollten, gab es etwa die Möglichkeit, das Kind an einer landesweit einheitlichen Aufnahmeprüfung teilnehmen zu lassen.

Wie funktioniert das mit der Grundschulempfehlung heute? Die grün-rote Landesregierung schaffte die Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung zum Schuljahr 2012/2013 ab. Seither steht den Eltern die Auswahl der Schulart völlig frei.

Was will die Landesregierung nun ändern? Die grün-schwarze Landesregierung will, dass die Grundschulempfehlung der weiterführenden Schule künftig bei der Anmeldung vorgelegt werden muss. Die Entscheidung, welche Schulart ihr Kind besuchen soll, treffen allerdings weiter die Eltern. Der Schulleiter kann ein Kind wegen einer «falschen» Empfehlung nicht ablehnen. Das soll auch ausdrücklich im Schulgesetz festgehalten werden. Wenn die Wahl der Eltern aber von der Empfehlung abweicht, kann die weiterführende Schule künftig ein Beratungsgespräch anbieten. Das Gespräch ist aber nicht zwingend - weder für die Schule noch für die Eltern.

Wie begründet die Landesregierung die geplante Änderung? Das Kultusministerium sagt, eine weiterführende Schule habe nach der Vorlage der Grundschulempfehlung die Möglichkeit, die Eltern auf möglicherweise unrealistische Erwartungen hinzuweisen. «Es geht darum, die Kinder vor einer falschen Schulart zu bewahren», sagte ein Sprecher. Zugleich ermögliche die Empfehlung, ein Kind auf einer weiterführenden Schule von Anfang an gezielt zu fördern.

Was sagen weitere Befürworter der geplanten Änderung? Der Bildungsexperte der FDP im Landtag, Timm Kern, verweist auf die gestiegene Quote der Sitzenbleiber in den fünften Klassen der Realschulen und der Gymnasien. Eine Klasse wiederholen zu müssen, habe für das Kind «verheerende Folgen». Zudem könnten nach der Vorlage der Empfehlung förderbedürftige Kinder gleichmäßig auf mehrere Klassen einer Jahrgangsstufe verteilt werden.

Was sagen die Gegner der geplanten Änderung? Der Chef des Landeselternbeirates, Carsten Rees, verweist darauf, dass die Grundschulempfehlung von subjektiven Eindrücken eines Lehrers geprägt sein könnte. Die Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Doro Moritz, hält von der Empfehlung ebenfalls wenig. Diese sage zum Beispiel nichts darüber aus, ob ein Kind Stärken oder Schwächen in bestimmten Fächern habe. Der Grundschulexperte der SPD im Landtag, Daniel Born, meint, die verpflichtende Vorlage der Grundschulempfehlung schrecke Eltern ab, ihr Kind auf eine andere Schulart zu schicken als die Empfehlung vorsehe.

Wie sieht der Zeitplan aus? Das Kabinett hat den Gesetzentwurf für die Neuregelung im März beschlossen. Als nächstes berät der Landtag darüber, um das Gesetz dann zu verabschieden. Die Änderung soll zum 1. August 2017 in Kraft treten, aber erst zum Schuljahr 2018/2019 gelten.