Von Andreas Böhme und

Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Für den Königsbesuch lacht an diesem Dienstag die Sonne - das wohl beste Gastgeschenk, das Willem und Máxima mitbringen konnten. Im Eiltempo rauschen sie durch Stuttgart, eine Hundertschaft Polizisten sperrt die Kreuzungen und garantiert die grüne Welle. 15 Polizeimotorräder eskortieren das Königspaar. Kurz nach Mittag nehmen die weißbemützten Beamten hinter den schweren Eisenketten des Schlosshofs Haltung an. Vor ihnen rund 500 Schaulustige, darunter viele Holländerinnen mit orangefarbigen Papierketten. Sie singen "Oranje boven", Holland oben, das Lied der Fußballfans und der Königstreuen. Auch Regierungssprecher Rudi Hoogvliet hat sich für seine Landsleute aufgebrezelt: Er trägt nicht nur einen Schlips, sondern auch güldene Manschettenknöpfe aus Münzen mit dem Konterfei von Willems Großvater.

Nur wenige Meter an der Stuttgarter Einkaufsmeile, der Königstraße, vorbei, steigen König und Königin aus der Flotte der Audis und Daimlers. Jubelrufe. Kretschmann kommt die wenigen Meter vom Landtag mit dem Wagen. Franz Untersteller läuft, wie es sich für einen Umweltminister gehört, zu Fuß. Fast das ganze Kabinett ist geladen zu marinierter Poulardenbrust, Spargel-Orangen-Salat, Weiderind, Himbeertörtchen und einem Freiburger Weißwein.

Hintergrund Niederländer in Baden-Württemberg Derzeit leben im Südwesten rund 7100 Menschen mit niederländischem Pass. Gut die Hälfte ist seit mindestens 20 Jahren hier. Die meisten Niederländer leben in Stuttgart und im Rhein-Neckar-Kreis. Mit rund 500 000 Gästen und 1,16 Millionen Übernachtungen bildeten sie 2012 hinter den Schweizern die größte Besuchergruppe. 38 Prozent der Übernachtungen entfielen auf Camping-Plätze. Vor allem der Schwarzwald ist beliebtes Urlaubsziel.

Königin Máxima trägt ein schwarz-weißes Tulpenkleid, ein schwarz-weißes Käppi und große schwarze Klunker im Ohr. Der König zeigt sich geschmeichelt: "Ich freue mich, dass so viele Leute hier sind". "Sehr geehrte Majestät", begrüßt ihn Kretschmann und erinnert an die Holzstämme aus dem Schwarzwald, die vor Jahrhunderten in Holland zu Handelsschiffen und Fachwerkhäusern verarbeitet wurden. Von Holland sei man gewohnt, dass über den Rand des Deiches geblickt werde, spielt Kretschmann aufs "monatelange" Schlechtwetter an, "ein schöneres Omen kann es nicht geben." Der König strahlt und schweigt.

Dafür lobt Hollands Wirtschaftsministerin Lilianne Ploumen die guten Beziehungen: "Deutschland ist und bleibt unser wichtigster Partner." Sie führt eine hundertköpfige, hochrangige Delegation aus Mittelständlern an - den Hauptgrund der Visite, der Willem und Máxima nur den Glamourfaktor aufsetzen.

Blaues Blut ist derzeit wieder en vogue im Württembergischen. Erst vergangene Woche weilte Prinz Charles aus Großbritannien zum Streicheln schwäbisch-hällischer Landschweine im Hohenlohischen. Prinz war auch Willem noch, als man sich das letzte Mal traf: Als amtierender Bundesratspräsident traf Kretschmann im März Königin Beatrix in Holland. Die warf dann allerdings den Hut und ließ den Sohn krönen.

Noch viel früher verschlug es Prinzessin Sophie in die Niederlande: 1818 in Stuttgart geboren, wurde sie die erste Frau von König Wilhelm dem Dritten und damit Ur-Ur-Stiefgroßmutter des amtierenden Regenten. Sophie war grässlich unglücklich, was man dem "Gute-Laune-Paar" ja nun überhaupt nicht nachsagt.

Nach dem Mittagessen trennt sich das Königspaar: Für die Herren gibt es Technik im Ditzinger Vorzeigeunternehmen Trumpf. Dort bekommt Willem einen scheckkartengroßen Kalender mit seinem Konterfei geschenkt. So winzig, will Trumpf damit demonstrieren, vermögen unsere Maschinen zu drucken. Über die holländische Tochter werden derzeit Laserquellen für den weltgrößten Chip-Zulieferer ASML geliefert, der damit noch viel kleinere Sachen lasert. Die Damen treffen sich unterdessen in Hohenheim, dem schönsten Uni-Campus des Landes. Máxima, studierte Ökonomin, wird von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer begleitet. Die hat einen kubanischen Ehemann, Máxima einen argentinischen Migrationshintergrund: Spanisch wäre also die Sprache des Augenblicks. Im Oberen Foyer trägt sich Máxima ins Goldene Buch ein. Sie muss nur unterschreiben. Máximas Notiz steht unmittelbar hinter der Kretschmanns, der sich vor einem Jahr ins Goldene Buch schreiben durfte. Früher hat er hier Bio und Chemie studiert und einst als linker Asta-Vorsitzender den Klassenkampf geprobt.

Wie Ditzingen setzt auch Hohenheim beim Gastgeschenk auf unprätentiöse Symbolik: Maxima bekommt eine postkartengroße Stuckrose, die es im Uni-Shop für sechs Euro gibt. Vom Land bekommt Willem später eine Flasche Wein und zwei Gläser. Aber was schenkt man auch Leuten, die schon alles haben.

Mit einem Wirtschaftstreffen im Mercedes-Museum endet der Tag. Ein Holländer hat's gebaut, die Holländer haben zum Dinner geladen. Verträge werden unterschrieben, Kontakte geknüpft, auch Daimlerboss Dieter Zetsche ist zugegen. Dann geht's heim: Máxima besteigt mit Willem, der mehrere Pilotenscheine besitzt, die orangefarbene Fokker. Es ist eine der letzten Maschinen, bevor Daimler seine Luftfahrttochter abstieß und Fokker als Ikone des holländischen Flugzeugbaus in die Pleite schickte. In der Tat: die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Nachbarländern waren schon belasteter, ganz zu schweigen vom Lebensgefühl.