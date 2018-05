Von Roland Muschel

Stuttgart. Waldbesitzer müssen mit höheren Gebühren rechnen. Das Bundeskartellamt schreibe vor, dass die Beförsterung des Waldes künftig zu "kostendeckenden Gebühren" erfolgen müsse, sagte Forstminister Alexander Bonde (Grüne). Was das konkret heiße, sei aber noch offen. Bereits im August hatte der Präsident des Landkreistages Baden-Württemberg, Jürgen Walter, vor Mehrkosten für Privatwaldbesitzer infolge der Kartellamtsforderungen gewarnt: "Bisher waren Bereiche der Daseinsvorsorge wie Erholungs- und Schutzfunktion in gewisser Weise subventioniert. Das geht künftig nicht mehr."

Die Gebührenerhöhung ist nur eine Folge des Frontalangriffs des Kartellamts auf die Struktur der Forstverwaltung. Die Behörde hatte aufgrund einer Beschwerde der Sägeindustrie ein Verfahren eingeleitet und eine Neuordnung verlangt. Zentrale Auflage ist dabei die konsequente Trennung der Holzvermarktung zwischen Staatswald einerseits und Kommunal- und Privatwald andererseits - und damit das Aus des Einheitsforstamts, bei dem der Förster in seinem Revier für Privat-, Kommunal- und Staatswald gleichermaßen zuständig ist.

Das Land sieht sich gezwungen, dem nachzukommen. "Auch wenn wir die Rechtsauffassung in zentralen Punkten nicht teilen, ist eine Verhandlungslösung der einzig gangbare Weg, um Schaden vom Land abzuwenden. Wir haben daher hart verhandelt und so die völlige Zerschlagung der Forststruktur im Land verhindert", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Das Kartellamt hätte seine Vorstellungen auch mit sofortiger Wirkung per Verfügung durchsetzen können, Rechtsmittel hätten keine aufschiebende Wirkung - darum habe man sich auf dem Verhandlungsweg auf "ein einigermaßen erträgliches Modell" geeinigt, ergänzte Bonde.

Im Gegenzug gibt das Land nun eine gestern vom Kabinett verabschiedete Verpflichtungserklärung zu einer Strukturreform ab. Die sieht ab 2017 die Trennung der Holzvermarktung im Land vor. Bonde strich als Erfolg hervor, dass künftig zwar nicht mehr 100 Prozent, aber doch noch 76 der Waldfläche gemeinsam beförstert werden könnten. Privaten und kommunalen Besitzern blieben strukturelle Änderungen weitgehend erspart, sie könnten ihre Wälder weiter von den Landkreisen einheitlich bewirtschaften lassen.

Während der Nabu Bonde für die Verhandlungsergebnisse lobte, warf ihm der BUND vor, vorschnell zu kapitulieren. "Wir hätten uns von Anfang an einen konsequenteren Widerstand des Landes gegen die Zumutungen des Bundeskartellamts gewünscht", sagte BUND-Landeschefin Brigitte Dahlbender. Die CDU-Landtagsfraktion schloss sich der Kritik an: Bonde gebe "ohne Not klein bei".