A 6/Heilbronn. Die aktuellen Einschränkungen bei der Befahrbarkeit der A 6 bei Heilbronn zeigen deutlich, dass der Staat seiner Verantwortung zum Erhalt der Verkehrsinfrastruktur nicht gerecht wird. Der neu konstituierte Verkehrsausschuss der IHK Heilbronn-Franken spricht sich in einer Resolution für deutlich mehr Investitionen in die Verkehrswege aus.

"Die Straßen verfallen sehenden Auges und die Nutzbarkeit unserer Infrastruktur wird immer mehr eingeschränkt", kritisiert der neu gewählte Ausschussvorsitzende und IHK-Vizepräsident Roland Rüdinger. "Wahrscheinlich muss erst der Versorgungsnotstand eintreten, bis die Politik entschieden reagiert.

Aber so weit darf es gar nicht erst kommen, will man den Wirtschaftsstandort Deutschland nicht ernsthaft in Gefahr bringen", so Rüdinger weiter. Bestes Beispiel für den zum Teil katastrophalen Zustand der Straßen in der Region ist die A 6. Dort wurde mit der Maßholderbachbrücke bei Öhringen schon die dritte Brücke für den Verkehr eingeschränkt. Weitere Brückenbauwerke der A 6 stehen unter ständiger Beobachtung, wie ein Vertreter vom Regierungspräsidium Stuttgart die aktuelle Lage beschreibt. Die Ausschussmitglieder ließen sich durch den Fachmann der Landesverwaltung über den Sachstand zu den Ausbauplanungen unterrichten.

Auch mit der Frage der Finanzierung beschäftigte sich der Ausschuss in seiner ersten Sitzung. Hierzu stellte Prof. Dr. Tobias Bernecker von der Hochschule Heilbronn verschiedene Optionen zur Bundesfernstraßenfinanzierung vor und glich diese mit den aktuellen Inhalten des Koalitionsvertrags ab. Dabei wurde deutlich, dass die Steuerfinanzierung nach wie vor die beste Form der Finanzierung von Infrastrukturprojekten ist - allerdings auch die unsicherste, da die Politik hier nicht selten zu einem Handeln nach Kassenlage neigt. Alternativ wäre eine reine Nutzerfinanzierung in dieser Hinsicht erfolgsversprechender.

Der IHK-Verkehrsausschuss fordert deshalb den Ausbau der A 6 als Gesamtprojekt anzusehen und zu verwirklichen.

"Unsere Wirtschaft ist auf gute und verlässliche Verkehrswege angewiesen. Der Straßenbau wurde jahrzehntelang vernachlässigt, aber auch die Alternativen wie Bahn und Binnenwasserstraßen haben dringenden Sanierungs- und Ausbaubedarf", kommentiert IHK-Hauptgeschäftsführerin Elke Schweig die aktuelle Situation. Daher gelte es jetzt, den Verkehrswegebau als zentrale Aufgabe der nächsten Jahre zu begreifen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland auch in der Zukunft noch zu gewährleisten.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat auf der Brettachtalbrücke an der A 81 mehrere Verkehrsbeschränkungen für Lastwagen angeordnet.

Ab sofort dürfen Lkw hier nicht mehr überholen, außerdem müssen sie einen Mindestabstand von 70 Metern zum vorausfahrenden Fahrzeug einhalten.

Die Verkehrsbeschränkungen hat das Regierungspräsidium Stuttgart jetzt angeordnet, um die Brücke zu entlasten. Hintergrund sind bauliche Mängel und Schwachstellen in der Konstruktion der über 40 Jahre alten Spannbetonbrücke.