Heilbronn. (bfk) Ver.di macht Ernst und weitet wie angekündigt die Streiks im öffentlichen Dienst aus. Davon betroffen sind unter anderem die Stadtwerke Heilbronn, die Heilbronner Versorgungs GmbH oder auch die Stadt Bad Wimpfen. Die Gewerkschaft will damit den Druck auf die Arbeitgeber im Vorfeld der dritten und letzten vereinbarten Verhandlungsrunde mit jeweils ganztägigen Arbeitsniederlegungen weiter erhöhen. Neben Kitas, Kliniken, der öffentlichen Verwaltung, der Müllentsorgung und vielen weiteren Bereichen wird in dieser dritten Warnstreikwelle nun auch der kommunale Nahverkehr in neun Städten bestreikt.

Die größten Kundgebungen sind am Dienstag in Karlsruhe, am Mittwoch in Mannheim (mit ver.di-Vorsitzendem Frank Bsirske) sowie in Heilbronn, Stuttgart, Reutlingen und Ulm geplant. Streikschwerpunkt am Mittwoch, 11. April ist der ver.di-Bezirk Heilbronn-Neckar-Franken. In Heilbronn und in der Region werden alle Bereiche des öffentlichen Dienstes bestreikt, vor allem in Heilbronn und hier der Nahverkehr. Betroffen sind aber auch Kindertagesstätten, zum Beispiel in Neckarsulm und Bad Friedrichshall. Aufgerufen zum Streik sind auch die Mitarbeiter der Landratsämter und der Straßenmeistereien.

Mit der Bundeswehr Neckarzimmern, den SLK-Kliniken und der Kreissparkasse Heilbronn (hier haben schon Streiks stattgefunden) beteiligen sich noch weitere Dienststellen. In einem Sternmarsch mit vier Demonstrationszügen sollen an dem besagten Mittwoch die Streikenden zum Kiliansplatz in Heilbronn gehen, wo eine Kundgebung mit ver.di-Landesbezirksleiter Martin Gross stattfindet.

Die Streiks sind vor der nächsten Verhandlungsrunde am 15. und 16. April in Potsdam terminiert. Ver.di fordert für die Beschäftigten sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat und eine Erhöhung bei Ausbildungs- und Praktikantenentgelten um 100 Euro pro Monat, ebenso die Übernahme von Auszubildenden nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung. Der Bund wird aufgefordert, das Verhandlungsergebnis zeit- und wirkungsgleich auf die nicht streikberechtigten 344.000 Beamten, Richter und Soldaten und die 182.000 Versorgungsempfänger zu übertragen. Ver.di begründet die Forderungen auch mit der guten Finanzlage der Kommunen, die nach den neuesten Zahlen einen bundesweiten Überschuss von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2017 aufweisen. Im Land gebe es zum zweiten Mal fast eine Milliarde Euro Überschuss.

Hanna Binder, stellvertretende ver.di-Landesbezirksleiterin: "Die Kommunen im Land können nicht mehr verbergen, wie gut sie finanziell dastehen. Jetzt muss der Kommunale Arbeitgeberverband Baden-Württemberg zur Lokomotive im Arbeitgeberlager werden, die den gesamten Zug endlich in Bewegung bringt."