Waghäusel. (pol/lyd) Bereits in der Nacht auf Samstag kam es auf der L555 bei Waghäusel zu einem Auffahrunfall mit vier leicht Verletzten. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, kollidierte ein VW in das Heck eines Ford. Das vordere Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn in einen angrenzenden Acker geschleudert. Vier Personen wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 13.000 Euro. Die genaue Unfall-Ursache steht noch nicht fest.

Weil durch den Unfall Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Feuerwehr Waghäusel zu dem Unfall hinzugezogen und die Fahrbahn gereinigt. Insgesamt war die L555 für eineinhalb Stunden gesperrt.