Heilbronn/Neckarsulm. (pol/van) Dass seine Spritztour im Gefängnis endet, damit hatte ein Motorradfahrer wohl nicht gerechnet. Wie die Polizei berichtet, soll der Mann am Mittwochmittag auf der Kanalstraße in Neckarsulm an einer Ampel einen "Wheelie" gemacht haben und fuhr anschließend vermutlich viel zu schnell davon.

Kurz nach dem Ortsschild der Stadt Heilbronn geriet die Suzuki dann in einer Linkskurve gegen den Bordstein, wodurch der Kradfahrer mit so großer Wucht mit dem Kopf gegen eine Schutzplanke prallte, dass sich der Schutzhelm spaltete. Der Mann musste vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass das Motorrad nicht angemeldet und das angebrachte Kennzeichen als gestohlen gemeldet war. Der Verletzte führte außerdem keinerlei Papiere mit sich, so die Beamten weiter. Als er im Rettungswagen behandelt wurde, fiel die Tätowierung des Verletzten auf. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen 31-jährigen Polizeibekannten handelt, der mit Haftbefehl gesucht worden war.

Da die Polizei nicht ausschließen konnte, dass der Mann Drogen und Alkohol konsumiert hatte, wurde bei dem 31-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Anschließend musste er ins Gefängnis.