Rastatt. (dpa-lsw) Ein Häftling auf Freigang hat für ein Foto auf einem Streifenwagen in Rastatt posiert - und muss daher wieder in den geschlossenen Vollzug. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Beleidigung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Das Foto zeigt den 25-Jährigen demnach dabei, wie er auf der Motorhaube des Fahrzeugs liegt und eine Zigarette raucht. Das während eines Freigangs Ende Juni entstandene Foto habe er im Anschluss mit beleidigenden Parolen im Internet veröffentlicht. Die Beamten stießen den Angaben nach im Zuge anderer Ermittlungen auf den Beitrag. Da der 25-Jährige kein Unbekannter sei, habe er schnell identifiziert werden können, hieß es.