Künzelsau-Gaisbach. (pol/geko) Eine Gruppe von Jugendlichen randalierte am Samstagabend an der Reinhold-Würth-Schule in Gaisbach. Als die Beamten eintrafen, stießen sie auf Widerstand, meldet die Polizei.

Gegen 22 Uhr hatten sich Anwohner über laute Jugendliche auf dem Schulgelände in der Nelkenstraße beschwert. Als die alarmierte Streife eintraf, rannten zwei Jugendliche davon. Mit der Hilfe einer zweiten Streife suchten die Beamten das Gelände ab. Dabei stießen sie auf drei weitere Jugendliche.

Einer davon versuchte zu flüchten, wurde aber von einem Polizisten eingeholt. Beide fielen zu Boden, dort wehrte sich der junge Mann gegen die Haltegriffe des Ordnungshüters, heißt es im Polizeibericht. Dann klickten die Handschellen.

Entlang des Fluchtweges fanden die Beamten Rauschmittel, passende Utensilien sowie eine Spraydose. Auf den Gehweg war damit mehrmals die Zahl "653" gesprüht worden.

Der 20-Jährige wurde mit 1,8 Promille intus in Gewahrsam genommen und muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Weitere Ermittlungen wegen Sachschädigung dauern an.