Kronau. (pol/van) Aus dem Verkehr gezogen hat die Polizei einen Lkw-Fahrer auf der A5 am Samstagmittag. Dieser war einem Autofahrer aufgefallen, weil er Schlangenlinien gefahren war. Der Mann folgte dem Lkw zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Nord und Bruchsal und stellte fest, dass der ungarische Sattelschlepper am Ende der eingerichteten Baustelle in Bruchsal auch eine Baustellenbegrenzung streifte.

Wie sich im Rahmen einer Kontrolle in Höhe Kronau herausstellte, hatte der 50-jähriger Fahrer aus Ungarn 2,5 Promille intus. Er musste seinen Lkw stehen lassen. Da sein Führerschein direkt eingezogen wurde, musste sein Arbeitgeber einen Ersatzfahrer organisieren.