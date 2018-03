Nordheim. (pol/gun) Eine Nordheimerin ist am Dienstag Trickbetrügern am Telefon auf den Leim gegangen. Ein Unbekannter rief die Frau an und erklärte ihr, sie habe 45.000 Euro in einer Lotterie gewonnen, schreibt die Polizei.

Zunächst aber solle sie 900 Euro in sogenannten Steamcodes per Telefon durchgeben - angeblich für Notarkosten. Als das Betrugsopfer der Forderung am Mittwoch nachkam, meldete sich der Mann erneut. Die Gewinnsumme habe er irrtümlich falsch angegeben. Sie liege sogar bei 75.000 Euro, weshalb weitere 1000 Euro Gebühren nötig seien.

Nun wurde die Frau misstrauisch und verständigte die Polizei. Das Präsidium Heilbronn warnt davor, Fremden am Telefon persönliche Daten preiszugeben oder sogar Geld zu transferieren. Lotterien, bei denen Notar- oder sonstige Gebühren bezahlt werden müssen, gebe es nicht.