Karlsruhe. (pol/van) Die Polizei sucht derzeit nach einem Hundebesitzer, dessen unangeleinter Hund am 9. Mai eine Frau und deren Hund gebissen hat.

Wie die Beamten berichten, soll die 77-Jährige gegen 16 Uhr bei einem Spaziergang an der Alb in der Nähe der Zeppelinstraße in Grünwinkel von einem braunen, nicht angeleinten Hund angegriffen worden sein.

Der Hund des Opfers wurde dabei durch Bisse am Rücken verletzt. Beim Trennen der Tiere wurde die 77-Jährige zudem von dem herrenlosen Hund in den linken Daumen gebissen.

Der vermeintliche Hundebesitzer kam nach Angaben der Beamten mit seinem Fahrrad nach und entschuldigte sich für den Vorfall. Er gab einen Namen und eine Telefonnummer an, beide Daten erwiesen sich jedoch später als falsch.

Die 77-Jährige erstattete nun Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Polizeihundeführerstaffel Karlsruhe hat zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen.

Bei dem Hund handelt sich um einen Mischling, der einem Weimaraner ähnlich sieht, nur kleiner ist. Der gesuchte Hundeführer wird auf Mitte 30 geschätzt. Er soll ungefähr 1,80 Meter groß sein, eine schlanke Figur und dunkle Haare haben.

Hinweise gehen an die Telefonnummer 0721/6633980.