Karlsruhe. (pol/van) Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls ist ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der Ettlinger Allee gegen einen Baum geprallt. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei zuvor noch den Warnblinker an seinem Fahrzeug eingeschaltet und war auf den Grünstreifen geraten. Danach fuhr er ohne anzuhalten wieder auf die Straße, kam immer weiter nach links und prallte in der Folge leicht gegen einen Baum. Der 56-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr ist laut ärztlichen Angaben nicht auszuschließen.