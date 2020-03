Karlsruhe. (car/pol) Ein 18-Jähriger hat am Samstag zwei Polizeibeamte beleidigt und einen von ihnen zu Boden gebracht, so die Polizei Karlsruhe. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.20 Uhr im Parkhaus eines Einkaufscenters an der Ludwig-Erhard-Allee, Ecke Rüppurrer Straße.

Zwei Streifenpolizisten wurden wegen einer Streitigkeit an den Einsatzort gerufen. Sie trafen auf drei Frauen und zwei Männer, alle alkoholisiert. Einer der jungen Männer lag bereits mit blutender Nase am Boden. Der andere Mann beleidigte die Beamten "mit Ausdrücken übelster Art". Der Aufforderung der Polizisten, sich ruhig zu verhalten und die Äußerungen einzustellen, wollte er offenbar nicht nachkommen.

Stattdessen zog der 18-Jährige seine Jacke aus, nahm Anlauf und sprang mit voller Wucht gegen den Polizeibeamten. Dieser kippte nach hinten zu Boden. Als der 18-Jährige mit geballter Faust auf das Gesicht des Polizisten einschlagen wollte, griff dessen Kollegin erfolgreich ein. Die Polizistin stellte den jungen Mann unter massiven Körpereinsatz ruhig und fesselte ihn.

Ein Alkoholtest ergab bei dem 18-Jährigen einen Wert von 1,5 Promille. Die Polizisten entnahmen ihm daraufhin auch eine Blutprobe. Bis sich der Heranwachsende beruhigt hatte, brachten ihn die Beamten im Polizeigewahrsam unter. Er wird sich nun wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.