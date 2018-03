Karlsruhe. (dpa/lsw) Ein 19-Jähriger hat mit einer Spielzeugpistole auf der Karlsruher Messe einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, hatte er am Dienstagabend mit der echt aussehenden Waffe auf dem Gelände posiert. Besucher alarmierten die Polizei. Die fasste den jungen Mann bei einem Fahrgeschäft und nahm ihn fest. Auf dem Revier stellte sich schnell heraus, dass es sich lediglich um eine Softairwaffe handelte - die der 19-Jährige erst an dem Abend an einem Schießstand auf der Messe gewonnen hatte.