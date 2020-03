Jagsthausen. (pol/car) Ein Wildschwein auf Abwegen versetzte am Samstagnachmittag ein Wohngebiet in Jagsthausen in Aufruhr. Das Tier hatte nach Polizeiangaben unter Einsatz seines Körpergewichts die Tür zu einem Einfamilienhaus aufgebrochen. Dort randalierte es im Wohnzimmer. Der Familienvater holte geistesgegenwärtig sein Kleinkind aus dem Zimmer und öffnete die Balkontüre.

Über die geöffnete Tür verließ die Sau das Haus und trieb dann in der Nachbarschaft ihr Unwesen. Das Tier beschädigte mindestens zwei weitere Wohnhäuser.

Ein Jäger fand schließlich das verletzte Tier und brachte es zurück in sein natürliches Umfeld. Durch das Wüten des Wildschweins entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro.