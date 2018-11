Heilbronn. (rnz) Als "ganz üblen Scherz" wertet die Polizei die Tat eines oder mehrerer Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch in einem Gebäude auf dem Gelände der Bundesgartenschau in Heilbronn. Der oder die Täter lösten den Wasseranschluss an einer im zweiten Obergeschoss eines Rohbaus stehenden Innenputzmaschine und drehten das Wasser auf. Deshalb floss eine große Menge Wasser aus. Der Schaden wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt.

Wer in der Nacht zum Mittwoch am oder auf dem Buga-Gelände verdächtige Personen beobachtet hat, kann dies der Polizei unter der 07131/1042500 melden.