Heilbronn. (pol/mare) Ein Streit zwischen zwei Gruppen ist am Dienstagabend eskaliert: Mit Baseballschlägern wurde auf ein Auto eingeschlagen, es fielen Schüsse. Das meldet die Polizei.

Aber von vorne: Die Beteiligten waren im Verlauf des Abends bereits mehrmals an unterschiedlichen Orten aufeinandergetroffen. Sie fuhren schließlich in zwei Auto davon. Gegen 23.45 Uhr hielten die Fahrzeuge an der Kreuzung Stielerstraße/Rauchstraße an.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass mehrere Personen aus dem einen Auto ausstiegen und das andere Fahrzeug umstellten. Einige von ihnen waren offenbar mit Baseballschlägern bewaffnet, einer zielte anscheinend mit der Schreckschusswaffe auf den Fahrer des Kleinwagens. Mit einem Baseballschläger wurde die eine Scheibe des Autos eingeschlagen.

Während der Kleinwagen davonfuhr, gab einer der Personen mit der Waffe mehrere Schüsse ab. Daraufhin meldeten mehrere Anwohner die Schüsse über den Notruf. Bei der anschließenden Fahndung konnten die Polizeibeamten die Männer mit den Waffen ausfindig machen und sie vorläufig festnehmen.

Die Polizisten stellten die Schreckschusswaffe sicher. Die Ermittlungen dauern an.