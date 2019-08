Heilbronn. (pol/szok) Unbekannte Täter stahlen am Donnerstag in Heilbronn Bargeld und mehrere Gutscheine aus einer Wohnung.

Laut Polizei stiegen die Täter in der Zeit von 7 bis 23 Uhr über ein Fenster in das Untergeschoss eines Hauses in der Straße Im Stahlbühl ein. Hier durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Das gefundene Geld und die Gutscheine nahmen sie mit und verließen über die Türe die Wohnung.

Das Polizeirevier Heilbronn bitte nun Zeugen, Hinweise unter der Rufnummer 07131/1042500 durchzugeben.