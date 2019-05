Heilbronn. (dpa/pol/rl) In Heilbronn ist am Neckarufer ein Teil eines menschlichen Skeletts gefunden worden. Das gefundene skelettierte Bein werde nun untersucht, wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Am Sonntagabend war das Bein gegen 20 Uhr im Bereich der Kläranlage Austraße im Neckar gefunden worden. Die Polizei sucht nun den Bereich ab und versucht derzeit herauszufinden, ob die Knochen mit bereits gemeldeten Fällen in Zusammenhang stehen.

Update: 13 Uhr, Montag, 20. Mai 2019