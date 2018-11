Heilbronn. (pol/fro) Ein aggressiver Betrunkener randalierte laut Polizei am Mittwochabend in Heilbronn. Nachdem sich der 22-Jährige gegen 23.20 Uhr beim Einschlagen einer Scheibe eines Schnellrestaurants in der Happenbacher Straße verletzt hatte, sollten seine Verletzungen durch den herbeigerufenen Rettungsdienst versorgt werden.

Noch bevor der Rettungsdienst den Mann in den Krankenwagen verbringen konnte, wurde dieser aber zunehmend aggressiv. Schlussendlich musste er unter Polizeibegleitung ins Krankenhaus gebracht werden.

Während der Fahrt wurde der Patient immer aggressiver und versuchte, einem Polizisten einen Kopfstoß zu verpassen. Für die notwendige Behandlung im Krankenhaus musste er von mehreren Leuten festgehalten werden.

Hierbei trat der Randalierer in Richtung eines Rettungssanitäters und verfehlte dessen Kopf nur knapp. Da sich der junge Mann partout nicht beruhigen wollte und stattdessen auch noch versuchte, seine versorgten Wunden erneut zu öffnen, musste er in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht werden. Dort bespuckte er drei Klinikmitarbeiter bis er schließlich ruhig gestellt werden konnte.

Über die komplette Einsatzdauer beleidigte der Mann die Polizeibeamten und Klinikmitarbeiter fortdauernd mit üblen Beschimpfungen. Nun muss er mit gleich mehreren Anzeigen rechnen.