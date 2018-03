Heilbronn. (dpa-lsw) Eine verletzte Frau, zwei verletzte Kinder, drei verletzte Polizeibeamte - das ist das Werk einen 46-jährigen Mannes, der am Donnerstagabend in Heilbornn-Böckingen durchgedreht ist. Das berichtet die Polizei.

Aber von vorne: Kurz vor 21.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil ein Mann durchdrehen würde. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass es zu einem Streit zwischen Eheleuten gekommen war, in deren Verlauf der Mann sowohl die Frau als auch die gemeinsamen Kinder im Alter von eineinhalb und einem halben Jahr verletzte.

Da der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehende Mann die Polizisten übel beleidigte und ein Hausverbot nicht akzeptieren wollte, wurde ihm erklärt, dass er mitkommen müsse. Da er dies ablehnte, wurden ihm Handschließen angelegt. Dabei schlug und trat er nach den Beamten und traf drei von ihnen.

Am Ende nutzte ihm das nichts, er landete in einer Zelle. Dort begann er erneut zu toben und beschädigte die Matratze sowie die Toilette. Aufgrund seines Zustandes musste er von einem Arzt auf seine Haftfähigkeit untersucht werden, anschließend schlief er seinen Rausch in der Zelle aus.

Gegen den 46-Jährigen wird nun ermittelt wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung.