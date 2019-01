Heilbronn. (pol/van) Zu einem versuchten Raub kam es am Donnerstag gegen 19 Uhr in der Schäfergasse, berichtet die Polizei. Eine 60-Jährige war zu Fuß unterwegs, als plötzlich ein Mann von hinten an sie heran trat und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Das Opfer hielt die Tasche fest, woraufhin der Täter ihr drohte, "sie abzustechen". Ein Nachbar, der die Tat vom Balkon aus beobachtete, rief die Polizei und kam der Überfallenen zu Hilfe. Der Unbekannte rannte in Richtung Gerberstraße weg. Eine von der Polizei eingeleitete Fahndung mit neun Streifen brachte keinen Erfolg.

Der Täter soll 35 bis 45 Jahre alt sein. Er sprach mit osteuropäischem Akzent und roch offenbar stark nach Alkohol. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke mit Kapuze.

Wer am Donnerstagabend, kurz nach 19 Uhr, im Bereich der Schäfergasse oder der Gerberstraße einen Verdächtigen beobachtete, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 104-4444, in Verbindung zu setzen.